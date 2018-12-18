《中時晚間快報》台幣改版拆銅像？蔡英文打臉促轉會

◎台幣改版拆銅像？蔡英文打臉促轉會

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中時電子報
綜合報導

◎台幣改版拆銅像？蔡英文打臉促轉會

促轉會要求台幣改版、拆除銅像引發爭議，蔡英文總統今天表示，「這件事不是我說了算，也不是促轉會說了算」，她希望促轉會除了必須做很多的調查研究來釐清真相之外，也能夠搭建平台，讓社會上不同看法的人能交換意見，這個過程非常重要。

◎防檢局嚴防非洲豬瘟 違規肉品入境祭百萬重罰

自非洲豬瘟疫區攜帶豬肉產品入境，自18日起首犯即開罰20萬元，再犯便祭出100萬元重罰。民眾出國，除了豬肉製品如臘腸、火腿等不能帶，加工肉品、內餡含肉產品及湯類同樣不能，即使是真空包裝也不例外。並且，除了政府強力宣導的大陸地區是非洲豬瘟國家，國際上另有46個國家亦曾通報發生非洲豬瘟疫情。

◎美智庫公布明年衝突領域 台海問題列第二級隱憂

美國智庫外交關係委員會17日發布全球區域衝突報告，將美伊關係、陸美關係，以及網路攻擊列為世界和平所面臨的最大威脅，而台海情勢首次納入調查範圍，並列於優先次序中等的第二級隱憂。

◎王心凌一人飾三角 跳放電舞圓主播夢

王心凌近日推出全新專輯《CYNDILOVES2SING愛。心凌》，她在新歌〈劈你的雷正在路上〉MV大玩角色扮演，一人分飾三角，不只扮演美美的主播，更當起戴著髮捲、襪子左右穿錯色的宅女。在沒有對戲人物的狀態下，她發揮演技即興演出，笑說歸功於平時常看新聞，尤其小時候很喜歡看李艷秋主播，覺得主播氣質很好，更曾一度有主播夢，後來發現自己比較愛唱歌而作罷。

(中時電子報)

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