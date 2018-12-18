才嗆完黨中央沒回應民意 陳致中徵才開23K網友酸爆

2018年12月18日 18:27 中時電子報 林郁庭

陳水扁兒子陳致中上個月順利當選高雄市前鎮、小港區議員，12月25日將宣誓就職，近日卻有網友發現他在人力銀行招募行政助理，開出的月薪從23K起跳，最高到28K，網友們看到如此數字的月薪皆忍不住酸諷「也太少，不夠的只能從賺到滿滿的台灣價值來補？」

陳致中服務處在104人力銀行刊登徵才廣告，徵求公務助理職位，開出條件包括「1.精通台語、2.具備汽機車駕照、3.無特殊宗教限制可參與公祭或禮拜場合、4.具服務熱枕、5.勇於挑戰政治事務與公共政策」上班地點在小港區沿海路。學歷僅限高中以上、應屆畢業生或是上班族均可，月薪也寫明是2萬3仟元至2萬8仟元 。

上個月選舉結果民進黨大敗，陳致中在當選議員之後，廣播開嗆中央：「再不回應民意，2020年不用選！」如今被網友搜到開出低薪條件，看了忍不住在PTT發文嘲諷，「才剛嗆黨中央沒有回應勞工心聲，結果現在自己選上開這樣的薪水欸！」、「太低了」、「台灣價值滿點不行嗎」、「妮可要當助理嗎？」、「人家台灣之孫耶，現在領23K以後就領23W」、「省下來的要北嫖！咳！北漂凱達格蘭學校做基金啦」

陳致中服務處回應，會依據法定最低薪資給薪，先投履歷之後面試時會視求職者的專才領域、特殊表現、年資等評估，優秀的求職者會給予相對應的回饋。

(中時電子報)