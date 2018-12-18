2019台北國際書展！德國故事慶閱讀！慶包浩斯一百週年

2018年12月18日 18:26 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

除了賓士、環保、香腸和足球，大家對於德國是不是還有其他的想像？卡夫卡、歌德、班雅明都是德國知名作家！2019寒假飄書香！由文化部主辦、台北書展基金會承辦的2019年第27屆台北國際書展，2019年２月12日至17日將於世貿一、三館展開。在6天的閱讀嘉年華裡，德國主題國將以400多本圖書、展覽、音樂等各種動靜態方式展出他們的「德國故事German Stories」，更歡迎民眾以自己的語言，用打字機寫下自己和德國之間的點滴，和德國共同創作新一頁的德國故事。

呼應「德國故事German Stories」主題，以及2019年包浩斯一百週年紀念的特殊意義，主題國展館414平方公尺設計融合包浩斯簡潔的設計概念，一條貫穿展館的長廊象徵故事前進的動線。為了突顯德國浪漫情懷的一面，館內特別設置數台英文古董打字機，以德國浪漫主義詩人海涅(Heinrich Heine)的詩句「當我想起德國時If I think of Germany…」 (《海涅詩集：在極美的五月裡》，格林，2015) 作為活動核心，邀請讀者們重回打字機懷抱。

《Grüffelo古飛樂》系列作品瘋迷全球，作者薛弗勒也將應邀來台。（台北書展基金會 提供）

德國身為世界出版大國之一，台灣讀者對德國作家與作品的資訊並不陌生。諾貝爾文學獎得主赫曼．赫塞(Hermann Hesse)、鈞特．格拉斯(Guenter Grass)、荷塔．穆勒(Herta Muller)；影視作品震撼人心的徐林克(Bernhard Schlink)《為愛朗讀》(《我願意為妳朗讀》，皇冠，2000)、徐四金(Patrick Suskind)《香水》(皇冠，2006)，都是德國擲地有聲的重量級作家。

2019德國主題國館隆重邀請13位德國暢銷作家。在這13位德籍作家當中，有臺灣讀者相當熟悉的《罪咎》(先覺，2011)作者馮席拉赫(Ferdinand von Schirach)，以及《獵眼者》(商周，2017)心理驚悚作家費策克(Sebastian Fitzek)。

英國皇家喬治小王子和夏洛特小公主兩兄妹最愛《古飛樂》(格林，2013)作者、廣受全球大小朋友喜愛的繪本名家薛弗勒(Axel Scheffler)也將首次登臺。此外，德國館除了展出包浩斯相關書籍和展覽品，還邀請包浩斯德紹學院(Dessau)院長畢特納博士(Regina Bittner)發表專題演講。同時，德國新秀小說家恩岑斯貝格爾(Theresia Enzensberger)處女作《藍圖》正是描述一名女孩在包浩斯學校展開的新生活。

2019台北國際書展展開第一波活動宣傳，德國主題國記者會正式向外宣告。文化部人文及出版司司長陳瑩芳（右二）與台北書展基金會董事長趙政岷（右起）、台北歌德學院院長羅岩（Jens Roesler）、德國在台協會新聞暨公關組組長麥斯文（Sven Meier）、台北書展基金會執行長王秀銀合影。（台北書展基金會 提供）

2019台北國際書展

展覽日期：2.12-17

展覽地點：台北世貿中心一館、三館

展覽時間：平日10:00-20:00；週五-週六10:00-22:00

2.12日專業日：世貿一館下午三點後，開放民眾購票入場

世貿三館，全面開放購票入場

天天星光夜

18歲以下憑證免費入場

(中時電子報)