民調打臉陸委會 5成3民眾贊成九二共識

2018年12月18日 18:53 中時電子報 丁世傑

陸委會主委陳明通日前表示，九合一敗選與兩岸關係沒太大關係，也沒有人以九二共識當選舉議題。不過根據遠見雜誌公布民調顯示，有53.7％的民眾贊成以九二共識為基礎發展兩岸關係！

民進黨九合一選舉大敗，是否敗在不承認九二共識？陸委會主委陳明通17日在立法院答詢時對此表示，這些是過度解讀，這次選舉和兩岸關係基本上沒有太大關係，也沒有人以九二共識為選舉議題來訴諸人民支持或反對。

根據中評網報導，民進黨立委蔣絜安質詢陳明通時，詢問有人評論此次選舉執政黨是敗在九二共識，在野黨營在九二共識，陳的看法為何？

陳明通說，不建議這樣解讀，地方選舉還是關注國內的議題，兩岸關係很少，也沒有人以九二共識選舉議題來訴諸支持或反對。

不過，根據遠見雜誌17日公布的民調顯示，有53.7％的民眾贊成以九二共識為基礎發展兩岸關係，與2018年元月比，增加6.2個百分點。不贊成30.4％，與2018年元月調查相比，下降了2.8個百分點。另外，也有59.7%的台灣民眾對大陸印象是好的。

這項調查對象為居住在台灣地區，年滿18歲以上民眾，調查期間為2018年12月6日至12月10日。調查方式為電腦輔助電話訪問，完訪1045份。以95%信賴度，估最大抽樣誤差為±3.03%。

(中時電子報)