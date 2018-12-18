雲林桂林國小一週五健康蔬食 師生都愛

2018年12月18日 18:43 中時 周麗蘭

桂林國小的食農教育與蔬蔬食營養午餐剛好搭配，營養午餐吃蔬食很有親切感。（周麗蘭攝）

桂林國小的食農教育與蔬蔬食營養午餐剛好搭配，營養午餐吃蔬食很有親切感。（周麗蘭攝）

校長張文智採收校園自種的青花菜。（周麗蘭攝）

校園裡種的香椿（周麗蘭攝）

採無毒農法所以綠花椰菜上有蟲（周麗蘭攝）

桂林國小的蔬食營養午餐很家常（周麗蘭攝）

雲林縣鼓勵國小每周吃一次蔬食餐，古坑鄉桂林國小從每周「一蔬食」到「五蔬食」已6年， 師生都很習慣也喜歡，八月到任的校長張文智說一開始也擔心吃不習慣，沒想到非常習慣健康蔬食，也不覺得容易餓。

桂林國小的營養午餐也是食農教育，山坡的「桂林教育桃花源有機教材園」有香蕉、香椿，菜園一年四季都種，最近種高麗菜、蘿蔔、青花菜，正陸續收成，19日要吃高麗菜，下月的風味餐亮點是「香椿菜脯飯」。

該校10年前展開「一周一蔬食」運動，到最近剛好與「食農教育」相輔相成，小朋友因種菜特色課程了解蔬菜從土地到餐桌的過程，營養午餐吃蔬食很有親切感。

幕後功臣是午餐秘書的配菜與廚工阿姨好手藝，不強調加工品，以天然蔬食為主，烹飪廚藝是門學問，10年前從每周1次，漸進增到2次、3次，歷經3任校長，到目前天天蔬食午餐，師生接受的答案很明顯。

校長張文智今年8月才到任，習慣肉食的他一開始也擔心「吃素」，3個月來渾然不覺午餐不一樣，漸漸成為蔬食午餐的擁護者，他覺得廚工煮得很均衡，完全沒有宗教味道。

張文智說，為了營養均衡，校方除跟配菜公司配合外，有一半是自行選購，例如補充在地的筍子 蘿蔔、青菜、菇類，一個月800元的午餐費勉強打平收支。

他表示，家長接受度滿高，有人擔心蔬食營養會不夠，晚上回家補充肉類沒問題的！

一名小一學生說，「午餐很好吃啊，不會想吃肉」；也有學生表示，還是怕吃茄子、青椒，最愛吃的是金針菇、猴頭菇、金針花。

(中時 )