唐寶寶一日店長 樂開懷

2018年12月18日 19:43 中時 黃國峰

2018歡樂下午茶唐寶寶最佳店長票選活動中，唐寶寶們以陶笛吹奏聖誕歌曲應景。（黃國峰翻攝）

2018歡樂下午茶唐寶寶最佳店長票選活動中，頒發最佳造型獎、可愛教主獎以及笑嘻嘻人緣王獎等。（黃國峰翻攝）

唐氏症基金會、香華天 GP DEVA 國際精品集團、歐舍咖啡日前在香華天新藝境台中門市攜手舉辦「2018歡樂下午茶唐寶寶最佳店長票選活動」，活動中也發表最新商品禮盒「萃果飄香綜合堅果禮盒」，剛好藉此活動，讓大眾更認識唐氏症者，也讓唐氏症者體驗職場，現場氣氛和樂，唐氏症者度過愉快的下午。

活動中，由唐寶寶一連吹奏《聖誕鈴聲》、《紅鼻子馴鹿》兩首陶笛樂曲，揭開序幕。除了兩首應景聖誕節曲目，現場亦有人員裝扮成聖誕老公公，佳節氣氛濃厚。參與活動的唐寶寶們，穿上聖誕裝，殷勤接待來賓，絲毫不敢怠慢，展現店長該有的氣度，絲毫不怯場。

現場的民眾大都表示，以往沒有接觸過唐寶寶，還以為他們有些害羞內向，沒想到他們其實相當活潑，臉上都是笑容。最後由三位唐寶寶分別獲得「最佳造型獎」、「可愛教主獎」，以及「笑嘻嘻人緣王獎」，現場響起熱烈掌聲，場面溫韾又感人。

基金會董事長林正俠、香華天董事長周貝芬皆表示：心智障礙者的工作能力培養，並非一朝一夕可速成，職場實習、體驗，對於心智障礙者的就業能力培養，具有舉足輕重的腳色，期待企業，持續提供職場體驗、實習機會，為他們盡一份心力。

活動中，發表的最新商品禮盒「萃果飄香綜合堅果禮盒」。盒中包含掛耳咖啡、堅果，以及果仁，於12月15日(六) – 108年1月25日(五)，在台北、台中、高雄香華天門市販售。禮盒所售出之收益，將運用在「心智障礙者職能訓練」無論是購買禮盒，或其他方式挹注資源，相關問題請聯絡：（02）2278–9888或（04）2251–2280#18 柯先生。

(中時 )