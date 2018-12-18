美洛馬公司展示反隱形雷達 陸網評：偷中國技術

2018年12月18日 18:44 中時電子報 盧伯華

美國著名軍火商、也是F-35隱形戰機製造者洛克希德．馬丁(Lockheed Martin)公司，近日展示一款最新研製的TPY-X陸基遠端多工雷達系統原型，從外型、技術與功能描述看來，與從2014年起多次在珠海航展上展出中國製造JY-26米波反隱形相控陣雷達如出一轍。陸媒指出，洛馬公司的研發進程整整比大陸晚了4年，而網民也質疑：「是偷中國的技術吧？」

據《環球時報》報導，當中國與俄國的先進戰機都有了隱形功能，美國人終於也被迫絞盡腦汁去偵測、防禦對手的隱形戰機。而這次洛馬公司所展示的反隱形雷達原型，無論是雷達天線外形，還是技術體制、功能用途描述，竟與中國的JY-26雷達極為神似。

報導引述《詹氏防務》網站消息表示，洛馬公司已完成TPY-X雷達系統最終版的原型，目前準備開始生產。該型雷達最初在2016年中期推出，經歷多個版本改進。為加速研發和生產，將直接使用現有AN/TPQ-53反炮兵雷達系統的某些元件。

報導稱，TPY-X是一種 L波段有源相控陣雷達，主要用於防空警戒監視。隨著新型威脅的演變，該雷達解決了性能過時的問題，可以在強電磁攻擊環境下「探測非常小的目標」。目前已經有固定型和移動型兩個版本，可用C-130、C-17運輸機以及直升機空運，或者用卡車、鐵路在地面機動輸送。

《詹氏防務》沒有明列TPY-X雷達的性能資料，只提到該雷達採用氮化鎵（GaN）晶片和最新的數位化軟體，具有高水準的性能、可靠性和拓展性。報導還指出，美國方面對這款新雷達的性能要求高，需求相當迫切。不過，洛馬公司的TPY-X原型系統還要對雷達的硬體設計進行驗證，才能確定生產版本，要真正進入美軍服役，恐怕還要等上一些時間。

《環球時報》指出，由大陸南京亞洲第一軍用雷達所、中國電子科技集團公司第14所研製的JY-26雷達系統是在2014年公開展示，而美國現在展示的同款雷達還處於不完全成熟的原型階段，時間上至少落後中方4年。

數年前曾傳出大陸軍方2014年曾在山東部署JY-26雷達，成功監測到在韓國活動的美軍F-22隱形戰機。2016年東海防空識別區出現可疑目標時，中共海軍航空兵戰機迅速升空應對。當時外媒盛傳可疑目標可能是F-22，而探測雷達可能是最新的JY-26雷達。但這些猜測尚無法得到證實。

大陸網民對此一報導大多數都認為是美國偷了中國的技術，網友回應說「說不定美國就是偷中國的技術」，「侵犯中國的知識產權」，「軍事技術中模仿偷竊都是正常的，中國應該做好保密工作」。

(中時電子報)