暖冬遊再擴大！旅行公會憂「養壞民眾胃口」

2018年12月18日 18:51 中時 李宜秦

觀光局今（18）日公佈擴大暖冬遊方案，除將暖冬遊延長至明年1月底，也擴大補助範圍、共19個縣市，另外還首次針對30歲以下青年族加碼補助。對此，旅行公會無奈表示，觀光局的招數永遠都只有補助，但補助效果是放煙花式、不長久的，與其這樣灑錢，不如針對外國旅客推廣觀光，賺取外匯、提振經濟，不斷的補助只會把民眾胃口養壞罷了。

觀光局今宣佈，將推出「擴大國旅暖冬遊」方案，民眾若在明年1月期間的周日至周四，至台北市、新竹市、桃園市以外的19縣市自由行，每房每晚最多可補助1000元，針對30歲以下青年族與60歲以上樂齡族另外在加碼多補500元。團客部分則不限範圍，每人每晚也可補助500元。預計耗費經費9.8億元。

旅行公會全國聯合會發言人李奇嶽表示，觀光局救觀光的招數已黔驢技窮，永遠只會「灑錢補助救觀光」，然而補助帶來的觀光效益是短暫煙花式的，長期而言對於觀光產業沒有幫助。

李奇嶽指出，觀光局與其耗費大筆經費補助國人國旅，不如將經費用來刺激外國旅客訪台、賺取外匯，例如提升觀光產業、放寬簽證規定等。否則補助只是「左口袋移到右口袋」，賺來賺去仍然是賺台灣人的錢，對整體外匯收入沒有幫助。

李奇嶽說，長期補助下去，等補助結束遊客可能瞬間消失，攤商恐怕更無法承受，且也很可能把民眾胃口養壞，以後只要沒補助民眾就不願意出門消費。

另名知情人士表示，其實補助並非觀光局本意，而是執政黨的高層指示，希望透過補助救政績、選情。觀光景氣不佳本因就是經濟景氣差，導致民眾降低旅遊支出，而造成經濟問題的原因又包括一例一休、年金改革等修法。政府應思考如何「救經濟」，而不是「靠補助救觀光」。

(中時 )