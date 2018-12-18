英智庫：大陸製造軍用無人機大量湧入中東

大陸「雲影」無人機亮相杜拜航展。（取自環球網）

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近年來，大陸軍用無人機出口激增，中東地區各國政府及爭執各方在區域衝突中越來越廣泛地使用無人機，並已造成嚴重後果。

德國之聲中文網報導英國「皇家聯合服務研究所（the Royal United Services Institute）』17日發布的這份報告稱，越來越多的中東國家配備了武裝無人機，其中約旦、伊拉克、沙烏地阿拉伯以及阿聯酋等國依賴進口，而以色列、伊朗和土耳其等國則在本國生產製造無人機。

大陸銷往中東及其他地區的無人機不斷攀升，因為大陸無人機的價格低廉，而且也不會像美國那樣對銷售無人機提出附加政治條件。

這份題為「武裝無人機在中東的擴散及型號」指出，過去幾年來，由於美國禁止向相關國家出口軍用無人機，大陸製造的價格極其低廉的無人機得以大量湧入當地市場。報告書指出：「作為一個只顧銷售不問緣由的無人機出口國，中國已經並將繼續在中東地區武裝無人機的供貨方面扮演核心角色」。

研究人員分析了中東各國使用武裝無人機的具體情形，以及武裝無人機對該國空軍實力的改變。他們發現，伊朗、阿聯酋以及土耳其等國使用了武裝無人機之後，動用空軍的方式方法有了明顯變化。

報告指出，在出動常規空軍會引發其他風險的情況下，土耳其和阿聯酋現在會出動武裝無人機實施打擊。報告還指出，由於國際制裁，伊朗空軍力量落後，因此該國已研發出航程較遠的武裝無人機，以覆蓋該國空軍無法達到的目標。

報告稱，川普政府是否以及在何種程度上會放寬對中東地區出口武裝無人機的限制，以及放寬限制會對中東局勢產生何種影響，目前尚無法定論。「但無論如何，武裝無人機在中東地區的擴散趨勢似乎無法遏制，甚至有可能會不斷加快。」

近年來，大陸的無人機製造技術突飛猛進，引起國際社會的廣泛關注。今年十一月，大陸官方通訊社援引中國航空工業集團有限公司無人機總飛行師雷強的話說，大陸無人機雖然起步較晚，但近年來發展迅速，無論是技術還是產量都有很大提升，大陸的「無人機發展在世界名列前茅」。

(中時 )

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