林雅琦經營彩券 擁抱人群、結交好友

2018年12月18日 19:42 中時 洪凱音

林雅琦小時候患有腦膜炎，因右手、右腳行動不便，讓她不論求學或工作上，都害怕與人群正面接觸；10年前在父母鼓勵下，林雅琦開始經營彩券工作，由於客人多是社區住戶、鄰近上班族，相互間的虛寒問暖、主動關懷，讓她卸下多年來的心防，個性逐漸轉變，現在不僅擁抱人群，更結交了許多好朋友。

由於林雅琦是肢體障礙患者，剛接觸彩券業時，很多經營細節都不懂，還好一路有很多貴人幫忙；林雅琦透露，除了父母全力支援外，台彩業代也教她很多撇步，例如，店面燈光明亮、整潔，並教導她熱情招呼客人的技巧，尤其因為行動不便，業代更特別囑咐她保護自身安全，就連從事彩券工作比較久的同行，也樂於分享經營心得。

林雅琦透露，經營台彩10年下來，不論在工作、經濟以及生活上，終於有出頭天的感覺，今年過年期間店內賣的2000元面額的刮刮樂，熟客中了100萬元的大獎，大幅帶動店內熟客的回客率，她慶幸自己辛苦沒有白費，也直呼拜了財神廟後，神明真的很靈驗。

林雅琦透露，因為自己肢體障礙，剛畢業在大台北區找工作時，很擔心別人的異樣眼光，選擇了可以躲在人群後面、只需出聲的電信業客服人員，過程中，她學會了與客人間應注意的禮貌，更重要是進對應退的拿捏，對後來她從事彩券工作相當有幫助。

林雅琦表示，很感謝台彩給予工作的機會，讓她可以從幕後走到幕前，結交很多朋友，相互鼓勵、不怨天尤人，以樂觀的態度面對人生。

(中時 )