俄羅斯Ka-52直升機 可擔任攻擊防空系統的尖兵

2018年12月18日 19:23 中時電子報 江飛宇

在克里米亞刻赤海峽爆發的烏克蘭與俄羅斯衝突後，俄烏關係劍拔弩張，烏克蘭部隊處於警戒狀態，一些軍事專家指出，要是雙方真的開打，俄羅斯可能會派出Ka-52攻擊直升機率先摧毀烏克蘭南部的防空飛彈陣地，一如美國在1991年第一次伊拉克戰爭時，先派AH-64阿帕契攻擊直升機破壞伊拉克防空飛彈一樣。

防衛部落格(defence-blog)報導，總部設在馬耳他的軍事分析師巴巴克．塔瓦伊(Babak Taghvaee)在自己的推文中稱，俄羅斯第39直升機航空團的第3中隊已進入克里米亞半島的迪讚科(Dzhankoy)，這支部隊就是使用Ka-52攻擊直升機，所攜帶的武裝可以實施了對敵人防空壓制（SEAD）的任務。

在1991年1月17日的「沙漠風暴」行動中，美軍第一個殺入伊拉克境內執行防空壓制任務的，並不是外傳的F-117夜鷹匿蹤戰機，而是攜帶雷射導引飛彈的AH-64阿帕契，在破壞掉最外層的預警雷達與防空飛彈後，F-117才出動攻擊更內部的其他飛彈陣地。

塔瓦伊補充說：「如果俄羅斯與烏克蘭發生戰爭，當地的16架Ka-52可能立即摧毀前線附近的烏克蘭防空據點。」迪讚科離烏克蘭邊境不足20公里。

(中時電子報)