普羅旺斯香氛之王登台 展現法國百年瓷器工藝

Rose et Marius品牌創始人Magali Fleurquin-Bonnard。（Rose et Marius提供）

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Rose et Marius柯西里島香氛皂100g，860元。（Rose et Marius提供）
Rose et Marius橘園早晨香氛組 (香水100ml ＋香氛皂35g) ，6600元。（Rose et Marius提供）
Rose et Marius優雅城堡霧紅鉑金香氛 (骨瓷蠟燭杯＋蠟燭100g) ，5900元。（Rose et Marius提供）
複合式家居品牌JOY COLORi在板橋大遠百打造選品空間，從世界各地嚴選珠寶、藝術品、文具、家居陶瓷、織品、香氛蠟燭等。（JOY COLORi提供）

複合式家居品牌JOY COLORi在板橋大遠百打造選品空間，從世界各地嚴選珠寶、藝術品、文具、家居陶瓷、織品、香氛蠟燭等。

其中被譽為法國普羅旺斯香氛之王Rose et Marius獨家登台展售，品牌以古老莊園地磚花紋為靈感打造古瓷蠟燭杯，這些圖騰，陪伴品牌創始人Magali Fleurquin-Bonnard度過了美好的童年。

Rose et Marius來自法國格拉斯，每一件香氛產品，均由法國最頂尖的工匠Daniel帶領他的團隊以手工製作，承襲自1825年來工藝技術程序，所有的手工骨瓷燭座，皆產自南法頂級瓷器之都里摩日，有「法國白金」的美譽，Rose et Marius的設計師打造的骨瓷蠟燭杯，不只能裝蠟燭、擴香，也可以用於居家環境裝飾。

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