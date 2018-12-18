爭議逾20年 淡北道路二階環評初審過關

環保署專案小組會議今通過淡北道路二階環評初審。（廖德修攝）

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爭議超過20年的「淡水河北側沿河平面道路」，今天在環保署的二階環評專案小組第2次會議通過，不過開發單位必須再補充資料，提交環評大會審查確認。

淡水人口持續成長，交通飽和需要紓解，交通部1996年提出全線高架的淡北道路，4年後環評認定不應開發，也曾提議將台2線全線拓寬，但涉及費用及拆遷民宅也不了了之。

後來台北縣政府推動淡北道路平面施工，2009年提環評，2011年有條件通過，但後來環團提出行政訴訟，2013年環評結論被撤銷。接著再進行豬嚴謹的二階環評，經過範疇界定與現勘，一路審查至今。

開發單位新北市政府指出，淡北平面道路有助於發展大眾運輸，解決災害搶救與救護需求。工程也將保護紅樹林生態，設置緩衝帶、迴避生長區，對環境與動植物的影響將降到最低。

不過環團及反對民眾認為，淡水交通投資已不少，是否還需開闢淡北道路？且路通後只會讓更多車輛湧入，治標不治本。幾位環委也質疑道路興建會引進更多自用車，壅塞恐會繼續，也會有土地炒作問題。

經2個多小時討論，專案小組建議此案予以通過，但需補充分析對整體交通的影響、降低私人運具使用、施工期間汙染量及減量作法、生態植栽復原對策等，提送環評大會審查並做決議。

(中時 )

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