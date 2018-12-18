新化文史工作者出書 記錄在地宗親古宅老故事

2018年12月18日 19:55 中時 李其樺

新化文史工作者曾進發（右三）、施進發（右四）合力完成《新化街區宗親聚落與古宅的故事》一書，希望為新化在地宗族與老房子，留下珍貴的人文影像和文史紀錄。（李其樺攝）

新化文史工作者曾進發、施進發歷時1年蒐集新化在地老房子照片和資料，合力完成《新化街區宗親聚落與古宅的故事》一書，獲得文化部和台南市文化局支持補助，希望為新化在地宗族與老房子，留下珍貴的人文影像和文史紀錄。

作者之一曾進發過去曾任永康西勢國小校長，退休後在新化故鄉定居，現在擔任楊逵文學館、歐威電影紀念館和新化演藝廳志工；另名作者施進發則在新化中正老街經營咖啡館，兩人皆醉心於家鄉文史研究，樂此不疲。

曾進發指出，新化街區宗親聚落源於16世紀末到18世紀初期，來自福建省漳州府和泉州府的先民相繼到大目降開墾，在土地、人、住所等條件長期連結後，形成聚落，也就是許多俗稱「厝」的庄頭。

曾進發表示，目前新化共有15個以「厝」為地名的宗親聚落，即王厝、徐厝、孫厝、連厝、林厝、李厝、何厝、周厝、許厝、鍾厝、劉厝、梁厝、康厝、歐厝、蘇厝，其中年代最久遠的是1842年建造的蘇厝，至今超過170年歷史。

施進發表示，新化古稱「大目降」，街區的宗親聚落隨著工商發達、遷移頻繁，加上房屋改建等因素，老聚落隨著老一輩逐漸凋零被遺忘，希望透過在地文化記憶書寫，將老聚落的故事及特色記錄下來，讓後代子孫認識自己的家鄉，讓文風薈萃、也是「台南府城」後花園的新化，建構出自己宗親聚落與古宅的完整故事。

(中時 )