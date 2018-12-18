陳美鳳作秀收工回房間險遭性侵！嚇瘋反鎖浴室狂叫得救

2018年12月18日 19:23 中時 林淑娟

陳美鳳出席創世基金會「寒士吃飽30尾牙」公益活動。（創世基金會提供）

陳美鳳18日出席創世基金會「寒士吃飽30尾牙」活動。被問起導演鈕承澤涉嫌性侵助理一事，她感嘆應該「尊重女性」，並透露以前秀場時代曾差點慘遭性侵！當時她收工、吃完宵夜回下榻飯店，竟被包場的金主友人尾隨進房，對方借酒裝瘋跳上床企圖染指她，她嚇到衝進浴室反鎖並狂叫，才引來隔壁房注意，有人來敲門解救。但她從此有了陰影，每次住飯店開房門之前一定會回頭看看後面有沒有人！

她說當年的自己還是有著青春肉體的性感「黑貓」，常有大哥大約吃宵夜、打電話到房間搞曖昧，但她當時統統拒絕，因為怕答應一個，就得罪其他人，所以每次作秀結束就說累了，一個都不赴約。

她也透露高中時遇過瘋狂愛慕者，半工半讀的她深夜回家時，對方在她家樓下突然從後面用力熊抱她，她嚇到轉身貼牆，也體會到原來人在驚慌時，是叫不出聲音的。她後來轉頭一看，是曾經和她在雜貨店見過面的濃眉大眼帥帥男，「如果喜歡一個女孩應該要溫柔一點」！

孫安佐近日因健身練肌影片成為另類網紅，她說，心目中的安佐就是一個喜歡運動的孩子，覺得他很有毅力，像她自己就是沒毅力，想要運動都沒有好好堅持下去。至於他是否適合進演藝圈發展，陳美鳳認為，只要他做自己喜歡做的事情，開心就好，進不進演藝圈看他自己，不過安佐確實長得還不錯。她坦言很心疼狄鶯，也很關心她，肯定她愛小孩的心。她覺得這次事件說不定是另一個轉機，至少孩子回台灣，父母可以每天看到兒子。

時常做公益的她，是否會找孫安佐共襄盛舉？她說：「如果有單位找的話，任何機構需要我，或搭任何一個人我都願意！」至於要做哪一類公益，她笑說：「我好像百搭耶，都可以！」

陳美鳳今天是以一身繽紛的耶誕節慶裝扮現身，頭戴著購自紐約的酷炫發光唱歌耶誕帽，和一群可愛活潑的喜樂幼兒園的耶誕小公公們一起互動。對於這次「寒士吃飽30」尾牙活動，她呼籲大家1人500，或是幾個人湊個2千、1萬，來幫助這些弱勢的家庭。

由創世、華山、人安基金會策略聯盟舉辦的「第29屆寒士吃飽30」尾牙，將於108年1月27日（日），預計邀請4萬名寒士、街友、獨居長輩、待拉單媽（等待拉一把／待業的單親媽媽）及清寒的植物人家庭；台北場將於總統府前廣場及凱道舉行劃撥帳號：12238589創世基金會（註：尾牙小組）；愛心專線：(02)2835-7700 #120尾牙小組。

(中時 )