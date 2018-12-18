美俄資訊戰全面開打！IG意外成主戰場

2018年12月18日 19:21 中時電子報 吳映璠

美國參議院17日公布2份重要報告，內容詳述俄羅斯如何狂打資訊戰，左右2016年美國總統大選選情，報告指出，俄國資訊行動深入各大社群媒體，不過令人驚訝的是，主戰場並非推特或臉書，反而是Instagram；另外俄國資訊戰並未伴隨大選落幕而告終，2017年行動次數甚至是前一年的2倍。

俄羅斯狂打資訊戰，左右2016美國總統大選，調查顯示IG意外成為主戰場。

美國參議院周一公布俄國網軍組織「網路研究社」（IRA）透過社群媒體散布假消息、暗助川普2016年登上總統大位的調查報告，2份報告分別由網路安全公司「新知識」（New Knowledge）及英國牛津大學計算宣傳研究計畫（Computational Propaganda）兩方團隊所領軍。

根據紐約時報（The New York Times）報導，IRA的資訊行動已全面滲透進各大社群媒體，除了常見的臉書、推特，Reddit、Google+，甚至是音樂串流媒體平台SoundCloud都有俄國網軍蹤跡。另外先前新聞媒體都專注在臉書的資訊戰規模，不過「新知識」的數據顯示，照片分享網站Instagram（IG）才是主戰場，IRA在IG貼文所引發包括按讚、分享等連串網路行動共計超過1.87億次，相較之下臉書掀起的漣漪僅7千6百萬次，可以見得，IG的資訊傳播效果更顯著，而一直以來它的重要性卻始終被低估。

報告也指出，非裔美國人是IRA的主要攻擊目標。媒體關注的臉書資訊戰，IRA共成立81個頁面，其中30個鎖定非裔美國人，總共吸引120萬人追蹤，該組織也透過臉書廣告鎖定對黑豹黨、非裔民權運動領袖麥爾坎‧X等歷史事件感興趣的民眾；另外，IRA在IG上最受歡迎的帳號是「@blackstagram」，目前有超過30萬人追蹤；在影音平台YouTube上，IRA成立「Don’t Shoot」、「BlackToLive」等影音頻道，影射白人警察射殺黑人等爭議事件。

一如外界預測，IRA發動的連串網軍行動完全是衝著2016年美國總統大選而來，目標抑制民主黨參選人希拉蕊（Hillary Clinton）選情，行動的方式包括散布假消息，說希拉蕊收受三K黨政治獻金，另外也鼓吹其他選民不要投票等等。

不過這些網路行動並未隨著大選結束而落幕，反而有越演越烈趨勢。牛津大學的報告顯示，IRA網軍行動的高峰期落在2017年4月，當時美軍正對敘利亞沙伊拉特空軍基地發射飛彈，川普也才剛宣布稅改措施。另外如果比較IG上的貼文篇數，2016年貼文數有2,611篇，到了2017年這個數字直接翻倍，達5,956篇。

「新知識」報告因此做了如下總結：過去5年來，俄國的假消息散布已經從令人煩躁的小事演變為不得不關注的資訊戰爭。

報告指出，莫斯科當局運用同樣網軍手段左右包括愛沙尼亞、喬治亞、烏克蘭在內等鄰國政治局勢，不過2016年對美的宣傳戰可說是新的里程碑，這是頭一次資訊行動升級至總統大選，規模及影響性之大，在美國歷史上來說也是史無前例，預計這些網路行動也會被有心人士模仿、運用。

(中時電子報)