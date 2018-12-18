綠媒體人：若他當主席 民進黨變歷史塵埃

2018年12月18日 19:55 中時電子報 丁世傑

財團法人台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／本報系資料照片）

政治評論員陳淞山。（圖／中評網）

民進黨在九合一敗選後，蔡英文辭黨主席，而目前浮現出馬角逐黨主席的人有游盈隆與卓榮泰，根據綠營媒體人陳淞山的分析，若是卓榮泰當選主席，那麼民進黨準備被推進歷史塵埃的政治大挫敗！

綠營出身的政治評論員陳淞山17日在《美麗島電子報》發表評論表示，民進黨在中央的執政，導致民怨四起，民心思變，全台最大黨就是「教訓民進黨」，直接地說，就是「教訓蔡英文」，因為蔡英文領導無方、治國無能、用人無識，造成民進黨的慘敗。

但是，行政院秘書長卓榮泰在7位中生代跨派系共推參選民進黨下屆主席，陳淞山分析，卓榮泰的圓融妥協性格本身就是一種「致命傷」，並且推測，卓榮泰只是蔡英文的「傳聲筒」角色而已！

因此，陳淞山預測，卓榮泰的出馬角逐應該就是不思檢討反省的蔡總統「幕後傑作」，民進黨的黨主席改選又再次淪陷為「籌安會」的代理人戰爭，那麼2020的總統與立委大選註定就是一場「未戰先敗」的戰局！

故而，陳淞山表示，卓榮泰若當選黨主席就是蔡英文的勝利，就是府院黨「換湯不換藥」的政治虛偽與矯情，就是民進黨準備被推進歷史塵埃的政治大挫敗！民進黨是浴火重生或者是沉船滅頂？就只能拭目以待了！

(中時電子報)