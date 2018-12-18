政院毒品防治會報 賴揆關切員警販毒、青少年吸毒

2018年12月18日 19:39 中時 張理國

北市警中正二分局南海所員警林昱伯涉及販毒，引發行政院長賴清德關切，賴揆在政院毒品防治會報中表示，近期發生員警涉及販毒問題，顯示「反毒零死角」查核方面仍有不足，務必全面強化內部風紀宣導工作；另外賴揆也說，減少青少年吸毒人口的增加，是反毒預防工作的重中之重。

刑事局南部打擊犯罪中心幹員，11日前往新竹查緝一起毒品案，被逮周姓嫌犯竟然咬出北市警中正二分局南海所員警林昱伯是他的合夥人。賴揆在聽取台高檢相關簡報後說，今年度毒品案件聲請羈押獲法院核准率較往年偏低，應強化法令構成要件蒐證的完備性，並與司法院建立交流機制，提供執法時可參考的合理標準；針對安非他命毒情控制，及新興通訊模式造成毒品擴散及蒐證困難部分，應予正視；近期發生員警涉及販毒問題，顯示「反毒零死角」查核方面仍有不足，務必全面強化內部風紀宣導工作。

針對教育部報告「高風險學生愛與關懷精進作為」，賴揆表示，減少新生毒品人口的成長，尤其是減少青少年吸毒人口的增加，是反毒預防工作的重中之重，是政府各反毒機關共同的重要戰略目標，只要年輕人都能建立反毒的意識，知道毒品的危害，不接觸毒品，台灣的毒品問題應可獲得改善。

對於「跨境合作緝毒成效及策進作為」，賴揆指出，毒品犯罪是國際性犯罪，政府不僅要「拒毒於海外、截毒於關口、緝毒於境內」，也要與鄰近國家合作，共同打擊跨國毒品犯罪。應積極參與國際交流，加強蒐集國外毒品犯罪趨勢及案例，掌握情資，阻斷金流，瓦解國際販毒組織，提升跨境合作打擊毒品成效。

賴揆進一步指出，會中所提出安非他命的使用增加，K他命的使用減少部分，除反K宣傳成效好外，應瞭解是否為價格決定毒品的選取方式，請內政部警政署及法務部注意是否為國內製毒技術提升、安非他命製毒工廠增加，以致供給量增加、價格下跌，導致安非他命的使用增加。此外，賴揆並責成警政署及法務部通令各縣市政府所屬單位，針對可能出現於社區公寓及大廈的新興製毒方式，務必要留意及查緝。

(中時 )