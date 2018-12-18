商場似迷宮男子玩手機誤闖受困 糗！警趕往也走不出來

2018年12月18日 19:39 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

當你迷路孤援無助時會想到誰？當然是打電話找警察。沒錯，就是找警察幫忙，不過有一男子因顧著玩手機，不知不覺走進了暫停開放的商場樓層，轉了好幾圈找不到出口，無奈之下，他只能報警求助。糗的是，警察好不容易找到了這名男子，2人卻又都被困住，走不出迷宮。

據大陸《揚子晚報》報導，日前淩晨一點左右，北京公安順義分局牛山派出所接到一名男子報警稱，說他被困在商場裡了，怎麼都走不出去，周圍沒有燈光，手機的電量也所剩無幾。警方立即派警網趕到男子被困的商場，但是每層樓都搜遍了，連停車場也找過了，仍然沒有發現男子的蹤影。

警員再次詢問男子相關線索，男子說自己當時打算坐電梯到五樓看電影，但是忙著玩手機就不自覺到了六樓，這層樓的所有通道都被封死了，自己怎麼都找不到出路。

雖然警員覺得不太可能，因為六樓暫時沒有開放，顧客應該很難進去，但他還是照著男子的說法按下了六樓的按鈕。來到六樓後，幾番搜尋，終於在漆黑的消防通道裡找到了被困男子。

低頭族走路常遇到糗事。（本報系資料照）

這時尷尬的一幕發生了，他們本想原路返回，但是六樓的電梯外面並沒有按鈕。男子這才反應過來，自己當時就是因為電梯沒按鈕，要找其他通道才受困的，因為太緊張竟然忘了提醒民警。

這時受困警察只能向派出所自己的同事求助，同事趕到現場後聯繫到了商場的工作人員，請他們打開了消防通道，被困其中的男子和警察這才得以脫困。

(中時電子報)