何潤東率達騰師弟送暖！為照護中心孩童募百份耶誕禮

達騰藝人何潤東、沈建宏、張又瑋、陳紫晧。（達騰娛樂）

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達騰藝人何潤東、沈建宏、張又瑋、陳紫晧。（達騰娛樂）

耶誕節即將到來，今年達騰娛樂與鼎愛基金會攜手合作，一同為伯特利兒童照護中心的孩童完成耶誕願望。達騰娛樂群星以師兄何潤東為首，攜手師弟沈建宏、張又瑋、陳紫晧當起耶誕老人，邀民眾一起給照護中心孩童一個暖心平安夜。雖然四人皆因工作在身無法親送百餘份募集而來的耶誕禮物，但他們仍透過影片宣揚慈善理念，讓愛傳播更遠。

何潤東多年來一直默默與世界展望會、兒童福利聯盟等慈善機構合作多項公益活動。喜愛孩子的他，認為每個孩童的成長都需要足夠的呵護與陪伴，活動前他翻閱了照護中心孩童願望清單，其中有個孩子的心願是「想要完成妹妹的願望」，讓他看了極為動容，也留下深刻印象，「每個孩子都期待耶誕節那天看見耶誕老人給自己的禮物。但在小小年紀的他身上，我看到分享、看到施比受更有福，這反而加倍的感人」。

沈建宏近期在北京長達約半年的時間進行戲劇拍攝，儘管忙於拍戲愛心也不落人後，「我其實定期都會去關愛之家看看孩子，買一些他們需要的奶粉和尿布」。他回想自己過去耶誕節大多是和朋友一起度過，這次反其道而行，號召民眾一同完成照護中心的孩子的願望，覺得更有意義。

新人張又瑋、陳紫晧也參與這次活動，兩人過去都有自主行善的習慣，張又瑋曾和好友一起去探望獨居老人，不只是陪伴他們，也幫忙打掃整理他們的居住環境，給他們家的感覺。陳紫晧則曾去流浪動物之家，「去了後會發現，有很多狗狗其實打理後都很漂亮，牠們也很親人，我想這是牠們渴望新家的表現」。

達騰娛樂CEO辛誌諭表示，「原先是想要低調進行這活動，但大家反應很熱烈，活動才剛開跑，就很多人私訊表示要認領孩子的心願，讓他和工作同仁都很意外。本次活動在藝人與民眾熱情參與下，為照護中心每位孩童皆募集到耶誕禮物，百餘份禮物及文具、睡袋、羽絨外套等多項民生用品，皆由達騰娛樂統一運送至照護中心，期許照護中心的孩童能得到溫暖平安夜。

(中時 )

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