到宅沐浴車巡迴屏東 畢嘉士基金會為失能者洗溫水澡

2018年12月19日 07:15 中時 林和生

為守護中重度失能長輩及身心障礙者，畢嘉士基金會2014年引進首輛到宅沐浴車至國境之南，至今已行駛超過3萬8000公里，相當屏東縣內南北縱走350次，服務近2000人次，讓失能者也能擁有尊嚴沐浴的權利。

根據畢嘉士基金會社工在照顧現場發現，失能5年以上長者有2成超過2年沒洗過澡，鑑於溫水沐浴有助高齡者健康，於是啟動到宅沐浴車，為中重度失能老人及身心障礙者提供服務，透過配有儲水槽、馬達及熱水器的專業車輛，加上組合式浴缸，由受過訓練的護理師及照服員依照專業流程進行服務。

一名高齡9旬的陳姓老嫗因患有失智症，且中度失能臥床，由家人抱她進到浴室洗澡十分困難且危險，她的兒子分享說，接受沐浴服務一段時間後，「媽媽不僅睡得好、食慾變好，氣色也更好了」，偶爾還能坐在輪椅上到門外透氣，減少臥床時間。

畢嘉士社工葉靜建議，冬季一到，長輩隨著年齡增長皮脂分泌和出汗減少，易造成皮膚最外層的角質層缺水，容易引發表面出現龜裂、呈鱗屑狀的乾皮症，或皮脂缺乏型濕疹。

在老年人皮膚照護可注意避免過度清潔、洗澡水不宜過熱以溫水為佳，以免高溫熱水反而洗掉皮膚保護膜，並選擇溫和、低刺激性的清潔用品，盡量不要含酒精，若有發炎或搔癢難耐等情況，務必帶長輩盡速就醫。

(中時 )