果農之家與啟智孩童同歡 招待耶誕水果大餐

2018年12月18日 19:56 中時 李其樺

德蘭啟智中心今天上午在楠西果農之家舉辦耶誕節慶祝活動，孩童上演行動劇，享用水果大餐，度過溫馨難忘的耶誕節。（李其樺攝）

德蘭啟智中心18日上午在楠西果農之家舉辦聖誕節活動，啟智中心170名孩童除了演出行動劇，果農之家也無償招待啟智中心孩童享用水果大餐，孩童與員工、社區長者同歡，提前共度溫馨歡樂的聖誕節。

今天德蘭啟智中心170多位孩童齊聚果農之家，孩童與社區長者共同演出行動劇，另外社區長者也果農之家員工一起在台上跳舞，德蘭啟智中心孩童也以木琴和鈴鼓表演聖誕組曲，現場氣氛歡欣愉快。

當天中午果農之家特別使用香瓜、哈密瓜、百香果、鳳梨等新鮮蔬果，打造精美豐盛的聖誕節水果大餐，讓孩童與社區長者共同享用，度過精彩難忘的聖誕佳節。

德蘭啟智中心主任楊美華表示，16年前因緣際會與果農之家老闆江茂榮、江仲偉父子結識，因為對方一句單純的邀約，每年德蘭啟智中心會不定期帶領孩童在果農之家舉辦親子活動，場地和食物由果農之家無償提供，感謝江家父子愛心付出，讓孩童能感受社會溫暖和關懷。

果農之家負責人江仲緯表示，5年前繼承家業後，秉持企業回饋地方理念，無償提供場地給德蘭啟智中心舉辦親子活動，也很高興能略盡棉薄之力，讓孩童可以快樂度過耶誕節。

(中時 )