大巨蛋拆與蓋 徐世榮批：看見霸道的柯文哲

柯P、文化部為大巨蛋案槓上。(本報資料照片)

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中時電子報
/綜合報導

大巨蛋工程停工3年半多，台北市長柯文哲日前在「蔡柯會」上提及大巨蛋問題，稱需要中央支援解決。文化部部長鄭麗君隨即要求北市府對大巨蛋續建與否明確表態。台北市長柯文哲昨(17)日表示，大巨蛋不拆就是要蓋，但要蓋一定要安全，不能不管公安，要解決安全問題。但回追柯文哲第一任當任台北市長時貿然決定停工大巨蛋，但始終無法解決問題，一拖就拖了四年。對柯文哲從停工到要蓋變化，政治大學地政系教授徐世榮感慨表示：「看見霸道的柯文哲」。

徐世榮在臉書貼文表示，柯文哲第二任跟第一任的起手式是完全不同，第一任是要拆大巨蛋，第二任則是說「早就說要蓋了」，立場迥然不同，是180度的倒轉，毫無誠信可言。

徐世榮質問，什麼是大巨蛋的問題呢？當我們無法掌握問題的定義時，試問，又要如何來解決問題呢？即，解決問題不是要先定義問題嗎？不同的問題定義就會衍生出不同的問題解決方式，即問題的定義並非是客觀中立的存在，它是會隨著利益、立場、意識形態等因素而來改變的。

對於，柯文哲：「台灣社會已經不需要發現、解釋問題的人，更不需要製造問題的人」。徐世榮問其意涵是不是問題的定義是由柯文哲來決定，其他的人則都是免開尊口，只能配合柯文哲來幫他解決他所設定的問題。

徐世榮指出，柯文哲「其實是相當威權及霸道的心態，試問，在民主自由的年代，解決問題不是要先從定義問題開始嗎？試想，問題的定義為何不能夠討論？為何僅能定於一尊呢？」所以，貼文開宗明意點出「看見霸道的柯文哲」，指責柯文哲立場180度的倒轉，毫無誠信可言。

(中時電子報)

文章來源：徐世榮臉書

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