鹿港駐村藝術家施承佑 獲2018中山青年藝術獎優選

2018年12月18日 19:56 中時 謝瓊雲

33歲的鹿港駐村藝術家施承佑(右)，榮獲2018中山青年藝術獎優選，除了獎金10萬元，鹿港鎮長黃振彥(左)18日前往頒贈獎牌以示鼓勵，。（謝瓊雲攝）

鹿港駐村藝術家施承佑(左)獲獎連連，近日在拿下國父紀念館2018中山青年藝術獎優選，鹿港鎮長黃振彥(右)頒贈獎牌勉勵，他也揮毫寫下披星戴月回贈互勉。（謝瓊雲翻攝）

33歲的鹿港駐村藝術家施承佑，榮獲2018中山青年藝術獎優選，除了獎金10萬元，鹿港鎮長黃振彥18日前往頒贈獎牌以示鼓勵，他也當場揮毫寫下「披星戴月」回贈互勉繼續為鹿港、創作打拼。

施承佑是土生土長鹿港人，幼時受到熱中寫毛筆字的爺爺督促勉勵，開始臨摹習字，駐村5年來曾獲全國美展金牌獎、大墩美展大墩獎、玉山美展玉山獎、桃園美展第一名，這次能再獲得國父紀年館中山青年藝術獎，直說要把獎項獻給天上的爺爺。

他在駐村期間籌設成立肥皂箱美學講堂，找來素人討論美學文化議題，未來將在鹿港藝術村不定期無酬講授簡易書法故事、介紹歷史上的書法人物，並開設免費書法班來回饋鄉親，把對爺爺的愛散佈在鹿港。

施承佑認為，創作是發自內心的感動，將平時訓練的筆墨、透過不同的文化詩詞意境散發，技法是其次，重要的是創作者的本質，有好的心境、安靜的心靈與放鬆的心境，就能有不同的突發奇想與創意呈現在作品中。

他說，這次得獎作品走趣味俏皮的隸書，和在魏碑融入行草的活潑，很高興獲得評審肯定，更感謝生命中幫助他砥礪他的人，都成為他創作的養分，尤其這幾年在藝術村閉門創作，讓他有相當大的啟發和心路轉折。

黃振彥說，鹿港藝術村環境好，氣氛佳，給予駐村青年極大的創作啟發，好的人才進駐、帶動遊客絡繹不絕參觀，觀光滋潤文創產業，彼此相互成就，施承佑是很成功的例子。

(中時 )