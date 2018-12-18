《巨星耶誕演唱會》吸367萬人次觀看 收視最高點落在「她」

2018年12月18日 19:52 中時 林淑娟

蔡依林登場是收視最高點。（TVBS）

由TVBS製播的《2018新北歡樂耶誕城—巨星耶誕演唱會》，上周六、日接連兩天由近30組藝人登場獻唱，18日收視率出爐，每分鐘最高收視點落在壓軸演出的「亞洲流行天后」蔡依林登台時，4歲以上電視收視率達1.23！今年TVBS首度跟Line Today合作，並在YouTube上進行節目實況轉播，二天網路觀看逾200萬人次，總計國內電視觀眾及全球網路瀏覽逾367萬人次！

今年的《巨星耶誕演唱會》打造較去年更進階的AR擴增實境2.0版本，以虛擬動畫搭配上藝人表演、3D光雕投影，讓電視機前收視的觀眾如臨現場，感受到特殊的聲光影音，首次以歌手身份登上近20萬人舞台的主持人黃子佼更是直呼：「感謝TVBS團隊，這效果實在太棒了，謝謝你們這麼幫忙，真的沒有白活了啦！」鄧紫棋、茄子蛋等表演歌手也讚不絕口、直呼驚艷！

透過擴增實境技術，讓藝人與歌曲呈現更深刻的風貌，像今年金曲台語專輯和新人雙料冠軍的茄子蛋，熱唱〈浪子回頭〉時，AR效果以「新北大戲院」作場景，搭配台灣傳統招牌，營造出林森北路六條通、七條通的巷弄感覺，原汁原味呈現出這首歌曲的草根性和台灣味，就像一個大型K歌包廂現場！除了更精緻的影像呈現，TVBS在製播上，運用全台首部專業音訊處理設備車，有錄音室等級的獨立設備、收音品質，讓民眾收看演唱會時，彷彿身處在錄音間般的專業感受。

(中時 )