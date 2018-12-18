雙城論壇20日登場 定案簽署3備忘錄

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2018雙城論壇20日登場，上海市常務副市長周波明天將率隊抵台，北市府今公開議程，其中拍板簽訂3備忘錄， 包含北市與上海市青少年運動員培養交流合作、北市大同區與上海市嘉定區交流、北市文化基金會台北市電影委員會與上海市廣播影視製作業行業協會交流等，增進雙方市政交流。

台北上海雙城論壇20日於台北晶華酒店舉行，此次主題為「永續的城市 永續的發展」 ，會中除了舉行論壇，分享市政成果外，雙方也預計簽署3備忘錄，增進文化、體育領域的交流，論壇由台灣水泥董事長張安平擔任引言人，台北市長柯文哲則發表10分鐘結語，。

議程分為主、分論壇，主論壇部分將由北市副市長鄧家基與周波代表致詞，隨後由北市都發局長林洲民，以「環經濟在台北市公共住宅建築的實踐」發表演講；上海方部分，則由上海市發展和改革委員會副主任周強演講「發展循環經濟一推進城市可持續發展」，講題圍繞「循環經濟」主軸，各別發表15分鐘演說。

分論壇部分，大會以「公共住宅與都市更新」、「大健康產業交流」、「文化（主題:文創產業的發展與合作交流）」、「環保及市民服務」為題，舉辦4場分論壇等，北市都發局長林洲民、衛生局長黃世傑、產發局長林崇傑、文化局長鍾永豐、環保局長劉銘龍等人，均會上台演講分享市政成果。

(中時 )

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