斷食抗癌？　高醫科普正確知識

高醫附設醫院宣傳抗癌知識，邀請病友現身說法。（林瑞益攝）

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旺報

吃巧克力可以抗癌嗎？靠斷食可以餓死癌細胞嗎？高雄醫學大學附設中和紀念醫院與台灣癌症基金會18日起至28日合辦「了解癌‧發現愛」科普展，希望透過淺顯易懂的燈箱文字，解說細胞癌化的過程，以及當今醫學如何跟癌細胞作戰等知識，避免癌友接收錯誤的資訊，而產生不必要的恐懼及錯失正規的治療。

高醫附設醫院於今年8月在國民健康署「醫院癌症防治品質精進計畫」中，獲頒「乳癌生命搶救王、醫學中心第一名」，除了傳達正確的抗癌觀念外，擁有「南台灣乳癌第一刀」美譽的高醫附院院長侯明鋒更號召14個醫護團隊、共300名醫護人員，共同發表愛的宣言，宣誓以守護病人的安全與生活品質為目標，提供全面的關懷和照護，陪伴癌友戰勝癌症。

侯明鋒表示，雖然癌症是國人十大死因之首，衛生福利部統計，104年初次診斷為癌症者共10萬5156人，同年度死於癌症者也高達4萬6829人，但隨著醫藥科技的進步，癌症患者只要積極治療，仍有機會把癌症從不治之症變成慢性病，像一般人健康地生活。

對於吃巧克力抗癌？高醫癌症中心主任黃志仁表示，光吃巧克力是不能抗癌的，身體細胞需要足夠的營養素才能正常代謝，如果只吃巧克力或進行斷食法，身體細胞會受影響而無法正常運作，且癌細胞反而會竊取體內正常細胞之營養、加速生長，奉勸癌友勿迷信偏方，應積極接受正規治療。

高醫18日還邀請兩名病友現身說法，其中罹患乳癌的蔡秀惠女士說，她已經罹患乳癌20年了，而且曾經是1天需吃6次藥的憂鬱症患者。她感謝侯明鋒等醫護人員的照顧，大家一路相陪，以及「木棉花關懷俱樂部」的姐妹們，給予她再生的信心。

(旺報 )

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