阿嬤人工膝關節墊片用了30年 醫師：台灣製造

2018年12月19日 07:16 旺報 林瑞益

一名85歲阿嬤因為退化性關節炎，在約30年前接受右膝關節的人工關節置換，近來發現從椅子上站起來，感覺到右膝關節有聲響，後來覺得關節有腫痛的現象，經過就醫X光檢查，發現人工關節內的墊片有被磨光的現象，經就醫重新置換墊片，讓膝蓋不卡關。

收治病例的「活力得中山脊椎外科醫院」骨科醫師李佳霖表示，阿嬤在置換人工關節後的這30年間，走路並沒有障礙，日常生活起居，右膝關節也沒特別的症狀。

幸運的是，阿嬤的人工關節是台灣製造出產的，手術前，經詢問廠商，仍然還有同尺寸的人工關節墊片備貨，所以，在她的人工關節還沒有鬆脫的情況下，只須重新置換墊片即可，且健保有給付，如此一來，阿嬤就不需要接受更多包括切除骨頭等手術步驟的破壞，不僅造成身體的負擔，也易增加更多的風險。

李佳霖指出，置換過人工關節後的病人，除了依靠骨科醫師的精確的手術外，也需要病人的配合，愛惜使用置換過人工關節的膝關節，目前健保給付的一個人工膝關節墊片在正常情況下應可使用15年以上，而阿嬤竟可以使用至30年，是很少見的例子，研判應該是阿嬤能長期正常使用人工關節所致。

目前市面上強調的高耐磨的墊片，醫生建議，若病人經濟方面許可，及較年輕的病人可以考慮使用。已經置換過人工關節的民眾並非從此一勞永逸，應注意保養關節，包括少深蹲、少跪、少負重、少做粗重工作及少爬山，運動上盡量選擇走路或慢跑。

(旺報 )