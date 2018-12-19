阿嬤人工膝關節墊片用了30年 醫師：台灣製造

活力得中山脊椎外科醫院骨科醫師李佳霖解說阿嬤置換人工關節的過程。（林瑞益攝）

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旺報

一名85歲阿嬤因為退化性關節炎，在約30年前接受右膝關節的人工關節置換，近來發現從椅子上站起來，感覺到右膝關節有聲響，後來覺得關節有腫痛的現象，經過就醫X光檢查，發現人工關節內的墊片有被磨光的現象，經就醫重新置換墊片，讓膝蓋不卡關。

收治病例的「活力得中山脊椎外科醫院」骨科醫師李佳霖表示，阿嬤在置換人工關節後的這30年間，走路並沒有障礙，日常生活起居，右膝關節也沒特別的症狀。

幸運的是，阿嬤的人工關節是台灣製造出產的，手術前，經詢問廠商，仍然還有同尺寸的人工關節墊片備貨，所以，在她的人工關節還沒有鬆脫的情況下，只須重新置換墊片即可，且健保有給付，如此一來，阿嬤就不需要接受更多包括切除骨頭等手術步驟的破壞，不僅造成身體的負擔，也易增加更多的風險。

李佳霖指出，置換過人工關節後的病人，除了依靠骨科醫師的精確的手術外，也需要病人的配合，愛惜使用置換過人工關節的膝關節，目前健保給付的一個人工膝關節墊片在正常情況下應可使用15年以上，而阿嬤竟可以使用至30年，是很少見的例子，研判應該是阿嬤能長期正常使用人工關節所致。

目前市面上強調的高耐磨的墊片，醫生建議，若病人經濟方面許可，及較年輕的病人可以考慮使用。已經置換過人工關節的民眾並非從此一勞永逸，應注意保養關節，包括少深蹲、少跪、少負重、少做粗重工作及少爬山，運動上盡量選擇走路或慢跑。

(旺報 )

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