共軍宣教片現特戰滲透潛艇 陸媒：借美電影片段

2018年12月18日 20:22 中時電子報 盧伯華

日昨在大陸中央電視台《軍事報導》欄目中播出一段軍事宣傳影片時出現一個令人意外的鏡頭，影片中有一艘核潛艦攜帶微型特戰滲透潛艇航行的畫面，此段影片立即引發外媒關注，甚至認為畫面中出現的是共軍的093A型核動力潛艇。不過經過陸媒調查後，發現這段影片根本是美國電影畫面，畫面裡的核潛艇是美海軍俄亥俄級彈道導彈潛艇。這是繼上次誤將美國電影裡F-16空戰畫面剪入軍事宣教片後，再次出現的類似事件。

據陸媒《觀察者網》報導，這段影片是在央視的軍事農業頻道中播出，經過比對畫面後發現，這段幾秒鐘的鏡頭出自美國電影《勇者行動》，影片中美國海軍俄亥俄級核潛艇攜帶海豹部隊運輸系統(SDV)的滲透潛艇執行任務。

Un reportage télévisé sur CCTV-7 semble avoir révélé ce que c'est la "bosse" derrière le massif de certains SNA chinois Type 09IIIA. pic.twitter.com/Oh46g1I47o — East Pendulum (@HenriKenhmann) 2018年12月17日

報導說，影片播出後， 法國《東方鐘擺》(East Pendulum)網站創始人亨利．肯尼曼(Henri Kenhmann)隨後在社群媒體發文稱，這可能是一艘攜帶滲透潛艇的093A型核潛艇。

報導為央視緩頰說，在央視節目中出現這個鏡頭，可能表明共軍也已經擁有了類似的裝備，畢竟這種微型潛艇的技術難度也並不高。而且由於俄亥俄級的圍殼舵外形與中共海軍核潛艇相似，因此在共軍的宣教影片中，經常會用它來「扮演」中共海軍的核潛艇。

報導指出，SDV滲透潛艇是美國海豹部隊使用的一種微型潛艇，美軍現役MK.8型SDV能夠以4節航速航行15-18海哩，可由潛艇在安全距離上放出蛙人部隊，實施滲透作戰。SDV潛艇具有微型聲納，用於跟蹤海底地形，能夠半自主水下航行，SDV可以攜帶蛙人在水下待機潛伏8-12小時。

(中時電子報)