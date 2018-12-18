共軍宣教片現特戰滲透潛艇 陸媒：借美電影片段

圖為美國洛杉磯級核子攻擊潛艇達拉斯號，艇上架設的是海豹部隊所使用的特戰滲透潛艇。（圖／美國海軍）

友善列印
中時電子報

日昨在大陸中央電視台《軍事報導》欄目中播出一段軍事宣傳影片時出現一個令人意外的鏡頭，影片中有一艘核潛艦攜帶微型特戰滲透潛艇航行的畫面，此段影片立即引發外媒關注，甚至認為畫面中出現的是共軍的093A型核動力潛艇。不過經過陸媒調查後，發現這段影片根本是美國電影畫面，畫面裡的核潛艇是美海軍俄亥俄級彈道導彈潛艇。這是繼上次誤將美國電影裡F-16空戰畫面剪入軍事宣教片後，再次出現的類似事件。

據陸媒《觀察者網》報導，這段影片是在央視的軍事農業頻道中播出，經過比對畫面後發現，這段幾秒鐘的鏡頭出自美國電影《勇者行動》，影片中美國海軍俄亥俄級核潛艇攜帶海豹部隊運輸系統(SDV)的滲透潛艇執行任務。

衛星攝影發現中國加速建造彈道導彈核潛艦
卡內基學者：中國核導彈潛艦有助全球核武平衡

報導說，影片播出後， 法國《東方鐘擺》(East Pendulum)網站創始人亨利．肯尼曼(Henri Kenhmann)隨後在社群媒體發文稱，這可能是一艘攜帶滲透潛艇的093A型核潛艇。

報導為央視緩頰說，在央視節目中出現這個鏡頭，可能表明共軍也已經擁有了類似的裝備，畢竟這種微型潛艇的技術難度也並不高。而且由於俄亥俄級的圍殼舵外形與中共海軍核潛艇相似，因此在共軍的宣教影片中，經常會用它來「扮演」中共海軍的核潛艇。

報導指出，SDV滲透潛艇是美國海豹部隊使用的一種微型潛艇，美軍現役MK.8型SDV能夠以4節航速航行15-18海哩，可由潛艇在安全距離上放出蛙人部隊，實施滲透作戰。SDV潛艇具有微型聲納，用於跟蹤海底地形，能夠半自主水下航行，SDV可以攜帶蛙人在水下待機潛伏8-12小時。

(中時電子報)

俄新一代核潛艦：隱形艦身配備高超音速導彈
俄軍將為潛艦與驅逐艦大量裝備口徑巡航導彈

文章來源：我軍官宣微型滲透潛艇？美國大片鏡頭

俄羅斯Ka-52直升機 可擔任攻擊防…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。