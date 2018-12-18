秀愛傳情耶誕圓夢 梁靜茹當大使贈禮傳心意

2018年12月18日 20:36 中時 謝瓊雲

歌手梁靜茹(左)連續三年擔任活動大使，將耶誕節禮物一一轉贈給七個社福團體的受贈代表。(謝瓊雲攝)

秀傳醫療體系18日上午於彰濱秀傳紀念醫院大廳舉辦「2018秀愛傳情耶誕圓夢活動」。歌手梁靜茹連續3年擔任活動大使，代表致贈禮物給7個社福單位代表，傳達社會各界真切祝福聖誕快樂的心意。

圓夢活動在彰濱秀傳一樓大廳舉辦，現場布置一棵兩層樓高的聖誕樹，活動總召錫卿文教基金會執行長黃柏文主持活動炒熱氣氛；年年受邀的喜樂保育院喜樂憨兒以可愛舞蹈開場表演「學貓叫」，舞出年年圓夢的喜悅。

彰濱秀傳院長葉永祥、秀和基金會董事長陳梅鳳、錫卿文教基金會副執行長楊晴瑄及梁靜茹等貴賓，和7間受贈社福單位代表一同歡慶聖誕。

30歲星星兒王昱荏上台獻唱「月亮代表我的心」，表達她收到行動麥克風禮物的感謝。王昱荏除了自閉症，也有智能障礙，由於她口語表達能力低，小時候被家人發現喜歡聽音樂，家人常會放音樂給她聽，長期下來，每當音樂播放她就會唱歌，雖然她在人際溝通上只會簡單口語，無法完整表達。

彰化縣自閉症肯納家長協會李麗秋總幹事表示，只要有希望就不放棄任何的機會，希望昱荏可以越來越進步，謝謝秀傳，彰化肯納協會首次參加圓夢計畫，讓協會星星兒感受聖誕節的幸福與溫暖。

錫卿文教基金會執行長黃柏文表示，今年是秀愛傳情耶誕圓夢計畫第13年，邀請慈生仁愛院、聖家啟智中心、聖母聖心啟智中心、慈愛殘障教養院、家扶基金會彰化家扶中心、喜樂保育院，與彰化縣自閉症肯納家長協會等七個社福團體，總計1050名弱勢及身障朋友，每份禮物背後都有社福單位孩子的迫切需求，能順利完成聖誕禮物心願，感謝各界愛心。

黃柏文表示，耶誕圓夢計畫是由秀傳醫療體系所屬的彰濱秀傳醫院、彰化秀傳醫院、秀和基金會及錫卿基金會共四個單位主辦，透過網路公告社福單位每位參與孩子的願望禮物，媒合捐贈人的愛心，先在秀傳醫院統一收件，盤點後再將禮物於聖誕節前交給受贈社福單位。

(中時 )