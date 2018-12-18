王心凌cosplay分飾三角 爽圓主播夢

王心凌在MV一人分飾三角。(環球提供)

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王心凌一圓主播夢。(環球提供)
王心凌扮宅女。(環球提供)
王心凌俏皮跳「放電舞」。(環球提供)

王心凌近日推出全新專輯《CYNDILOVES2SING愛。心凌》，她在新歌〈劈你的雷正在路上〉MV大玩角色扮演，一人分飾三角，不只扮演美美的主播，更當起戴著髮捲、襪子左右穿錯色的宅女。在沒有對戲人物的狀態下，她發揮演技即興演出，笑說歸功於平時常看新聞，尤其小時候很喜歡看李艷秋主播，覺得主播氣質很好，更曾一度有主播夢，後來發現自己比較愛唱歌而作罷。

王心凌俏皮的用一句話解釋MV中人物關係，「一名宅女『小王』很支持『王姓』女主播，中間穿插送貨員『老王』。」劇情中超級宅女「小王」，瘋狂向電視台購物，支持她喜愛的閃電購物台「王姓」女主播。不料商品接連壞掉變成黑心瑕疵品，無厘頭的風格很符合歌曲的黑色幽默，也呼應到歌詞中趣味反諷現今一些社會狀態。

MV歌曲編舞則再度與藍波老師攜手合作，詮釋「放電舞」，眼神放電又有點像在懲罰別人，動作帥氣又有趣。歌曲以雷鬼吉他開場再帶入電音鼓擊，加上間奏西部牛仔口哨，配上幽默諷刺的歌詞，以略帶戲謔的語氣唱出歌詞中面對混亂時事感到無比荒唐的心情，她自己也設計了不同的表現方式，有的正經、有的頑皮，有的彷彿口語訴說，表現百變詮釋歌曲的功力。

(中時 )

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