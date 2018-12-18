男足選帥》前美國隊長杜利 願降價來台執教

前美國國家隊隊長杜利執教菲律賓國家隊4年，帶領球隊首度打入亞洲盃會內賽。（美聯社資料照）

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中時電子報
／綜合報導

在1998法國世足賽擔任「美國隊長」，代表「星條軍團」出賽81場國際賽。當過「金色轟炸機」克林斯曼（Jürgen Klinsmann）的助理教練，還帶領菲律賓首次殺入亞洲盃會內賽，在這次中華男足教頭的5位候選人中，美德混血的杜利（Thomas Dooley）資歷最為顯赫，甚至願意降價以爭取來台執教的機會。

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出生於西德的杜利現年57歲，他的媽媽是德國人，爸爸則是美國軍人。杜利球員生涯職司後衛或防守中場，效力過德甲凱澤斯勞滕、勒沃庫森、沙爾克04等德甲名門，幫助凱澤斯勞滕贏得德國盃與德甲冠軍各1，更是沙爾克在1997年舉起歐洲足聯盃冠軍的成員之一。

美國為了主辦1994世足賽，積極尋找有美國血統的國外好手，讓杜利獲得青睞，於1992年取得美國公民權並披上星條戰袍。他在1993年獲選「美國足球先生」，1994年於世足賽踢好踢滿，4年後甚至以隊長之姿出征法國世足賽。

杜利在2011年被時任美國教頭的克林斯曼選入教練團，2014年2月獲聘為菲律賓國家隊教頭。儘管在2014挑戰盃決賽0比1不敵巴勒斯坦，一步之差無緣隔年的亞洲盃會內賽，杜利今年3月帶領菲律賓在亞洲盃資格賽氣走塔吉克，仍讓該國達成首度打入亞洲盃的夢想。

然而，杜利約滿後未獲菲律賓足協續約，這次則爭取中華隊教頭一職。根據友人表示，杜利在菲律賓國家隊月薪2萬美元，願意降低價碼，跟中華男足前英級教頭蓋瑞懷特（Gary White）「領一樣多」，也就是15000美元月薪。

據了解，連轉赴日本職教東京綠茵的蓋瑞懷特都表示，他雖和杜利不熟，但以杜利的完整資歷，應是延續他在台灣職教成果的最佳人選。然而，一如懷特倚重以入籍好手拉抬排名，杜利在菲律賓也因類似操作而褒貶不一，中華男足是否還要以一味追求世界排名為目標？會是選訓委員是否選擇杜利的重要考量。

(中時電子報)

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