郭家喊台灣國 謝家肉粽：不再被騙 我家的比較好吃

謝家肉粽：自家的比較好吃。（圖／取自Sam Hsieh臉書頁）

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中時電子報

高雄鹽埕區「郭家肉粽」接到挺韓民眾下定的200顆肉粽生意，郭家卻說原本不大想接，因為是挺陳其邁的，並表示「我們都是台灣國」。此說法引起另外一家「謝家肉粽」不認同，「謝家肉粽」強調自家肉粽比較好吃，並且表示不再被意識形態所欺騙，因為他們是中華民國高雄市土生土長公民。

高雄鹽埕區的郭家肉粽，日前因為有民眾慶祝韓國瑜當選高雄市長而下定200顆肉粽，卻因為一句話「其實我是挺其邁的，這訂單我不是很想接」而引發爭議。

郭家肉粽日前接受訪問時表示，「我們都是台灣國」，也說韓冰如果去吃肉粽，「一定有加分作用，但是如果要再把事情發揮，我覺得不要了」！

而另外一家60年老店的「謝家肉粽」則受訪表示，自從他們搬到綠營票倉「五甲夜市」後，生意一落千丈，被攻擊「ㄟ你支持那個小丑喔」，生意掉了3成。謝家肉粽日前也在臉書說，他們不像郭家肉粽這麼沒骨氣，敢挺什麼人還怕生意不好！

謝家肉粽今（18）日更在「韓國瑜粉絲後援會」聲明，他們對於郭家肉粽的做法不認同的地方是，既然是支持韓總的人要訂購200顆肉粽，不太想接就不要接，接了還接受媒體訪問說是支持邁的，這點非常不認同！

另外，謝家肉粽強調他們沒有嗆聲的意味，因為自認謝家的古早味花生肉粽本來就比較好吃！

最後，謝家肉粽也表示，當聽到「台灣國」時候，真抱歉，「我不是台灣國的」，也不會再被意識形態綁架欺騙，「我是中華民國高雄市土生土長46年的公民」！

(中時電子報)

謝家肉粽聲明
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