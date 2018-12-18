回鍋北市府泡湯 「大學姐」林筱淇臉書PO求職文

2018年12月18日 21:11 中時 吳堂靖

前北市府副發言人、柯文哲競辦發言人林筱淇形象專業、屢次上政論節目為柯辯駁，被柯粉譽為「大學姐」，隨著選戰落幕，原本盛傳林筱淇將入府貢獻所長，不過林今卻在臉書PO出「求職文」，表明「沒有機緣能續留北市府工作 」，最後更直接公布個人信箱，要大家幫她介紹合適工作。

林筱淇臉書全文如下：

從11/24選後至今，筱淇擔任時事評論員也好一段時間了。很感謝電視台節目製作單位和主持人不嫌棄，讓筱淇得以在忙碌中快速學習成長。現在，該是筱淇認真幫自己思考下一步的時候了。

一路走來不容易，筱淇在工作上總是盡心盡力不敢懈怠，希望我的工作表現沒有令大家失望。當然，最感謝與感動的是有機會認識各位朋友，甚至得到許多鼓勵與提點。這片土地上比我優秀的人太多，我總是想著我何其有幸，可以得到寶貴機會為台灣付出，同時實現自己的理想與抱負。

筱淇能力不足，沒有機緣能續留北市府工作，但是，這段2018年和柯團隊及大家一起走過的選戰歷程，將成為我人生中難忘的回憶，連同2014年柯團隊和大家共同打造的歷史，一起被我放在心中永遠珍藏。

筱淇的專業在行銷、公關、企管，並非任何工作都足以勝任，但以天下之大，總應能找到合適的工作。我的履歷、YouTube個人頻道都放在臉書自介欄裡，從這些工作記錄，應可清楚看出我過去重要工作軌跡與專業能力之所在。

筱淇誠懇拜託大家，如果剛好看到覺得適合我的工作，而且工作地點是在台北市或台中市，麻煩請大家不吝告知！我的Email是：[email protected]在此先謝過大家了！

除了拜託大家幫我介紹合適工作之外，筱淇也想請大家繼續支持與監督柯文哲市長和北市府團隊，一起讓台北更好！而我也會在遠處，默默為摯愛的台北加油！

未來，筱淇將繼續自信的往夢想前進，努力活出自己想要的生活。再次謝謝大家！

(中時 )