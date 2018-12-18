冬日到草莓紅了！農會新推網美級草莓歐蕾雪條超吸睛

冬日到草莓紅了，苗栗縣長徐耀昌廣邀全國鄉親來大湖採草莓、泰安泡溫泉。（巫靜婷攝）

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巫靜婷
學童們拿著DIY的巧克力草莓糖葫蘆吃得不亦樂乎。（巫靜婷攝）
草莓歐蕾雪條甜度適中、香氣四溢，小朋友皆愛不釋手。（巫靜婷攝）
大湖農會積極與大型食品廠合作生產「產地限定」品牌商品，提供民眾採草莓、吃草莓鮮果外的多種選擇。（巫靜婷攝）
農會推出網美級新品「草莓歐蕾雪條」，呈現香水草莓的原汁原味，剖面露出兩瓣新鮮莓果超吸睛。（巫靜婷攝）
全新推出的草莓商品包含運用太空食品技術將新鮮草莓急速冷凍乾燥而成的草莓凍果，特殊口感令人驚奇。（巫靜婷攝）

暖冬使草莓提早盛產，18日大湖地區農會在灣潭玫瑰草莓園舉辦開園儀式，並推出4大產地獨賣熱銷商品，正式宣布草莓季登場，其中歐蕾雪條呈現香水草莓的原汁原味，剖面露出兩瓣新鮮莓果超吸睛，冰品甜度適中香氣四溢讓人愛不釋手。

開園儀式由縣長徐耀昌、鄉長胡娘妹、農糧署北區分署長蘇宗振等人舉行，現場邀請欣愛幼稚園約27名師生攜手參與「夾草莓籽吃冰棒」等趣味活動，學童們拿著DIY的巧克力草莓糖葫蘆吃得不亦樂乎，徐耀昌體驗採果並邀請全國鄉親來「大湖採草莓、泰安泡溫泉」。

蘇宗振指出，苗栗縣為草莓主要產區，其中大湖鄉栽培約371公頃最廣，其草莓品質佳，口感香甜，呼籲民眾購買與採果可選擇具產銷履歷的草莓園，並利用產銷履歷網站直接瞭解其農藥施用狀況，更能採的放心、吃的安心。

大湖農會總幹事徐欽志表示，大湖草莓好口碑眾所皆知，今年草莓產量大，價格相對合理平穩，暨「典藏情莓」草莓酒榮獲2018年布魯塞爾世界酒類競賽金質獎，農會更趁勝追擊推出4項產地限定、酒莊獨賣的草莓商品。

全新推出的草莓商品包含運用太空食品技術將新鮮草莓急速冷凍乾燥而成的草莓凍果、運用果乾製作的巧克力草莓酥、與知名手工冰品店「比提BITI」聯名推出的草莓歐蕾雪條，及利用草莓粉等製成的草莓造型餅乾。

草莓暨溫泉季恰巧碰上元旦連續假期，大湖警分局對交通疏導嚴正已待，將於大湖及泰安風景區啟動假期交管措施，以「主幹道不塞，次支線緩進」為原則，確保交通順暢好行。

警方指出，天氣佳提升民眾出遊興致，草莓季預估將湧入超過4萬餘輛車次、8萬餘人次遊玩，加上停車場嚴重不足，恐造成當地交通雍塞，為防止交通打結，嚴禁車輛占用車道臨停等違規行為，請用路人確實遵守交通規則。

大湖警分局呼籲，為避免影響出遊興致，遊客可多利用「省道即時交通資訊網APP」，收聽警廣、地區電臺路況通報專線了解路況，並運用警察局[email protected]廣播系統，預先了解易塞路段即時路況及停車資訊。

(中時 )

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