江宜樺赴台大演講 突遭學生抗議被迫中斷

2018年12月18日 21:02 旺報 李侑珊

前行政院長江宜樺受台大政治系學會之邀，今(18)日晚間7點赴台大演講，演講進行大約半小時左右，突然有抗議學生衝進會場抗議，演講因此被迫中斷，江宜樺一度被學生包圍在講台前無法離開，現場氣氛火爆。。(李侑珊攝)

前行政院長江宜樺受台大政治系學會之邀，今(18)日晚間7點赴台大演講，演講進行大約半小時左右，突然有抗議學生衝進會場抗議，演講因此被迫中斷，江宜樺一度被學生包圍在講台前無法離開，現場氣氛火爆。(李侑珊攝)

前行政院長江宜樺受台大政治系學會之邀，今(18)日晚間7點赴台大演講，演講進行大約半小時左右，突然有抗議學生衝進會場抗議，演講因此被迫中斷，江宜樺一度被學生包圍在講台前無法離開，現場氣氛火爆。(李侑珊攝)

前行政院長江宜樺受台大政治系學會之邀，今(18)日晚間7點赴台大演講，演講進行大約半小時左右，突然有抗議學生衝進會場抗議，演講因此被迫中斷，江宜樺一度被學生包圍在講台前無法離開，現場氣氛火爆。(李侑珊攝)

前行政院長江宜樺受台大政治系學會之邀，今(18)日晚間7點赴台大演講，演講進行大約半小時左右，突然有抗議學生衝進會場抗議，演講因此被迫中斷，江宜樺一度被學生包圍在講台前無法離開，現場氣氛火爆。(李侑珊攝)

江宜樺赴台大演講 學生突抗議被迫中斷

前行政院長江宜樺受台大政治系學會之邀，今(18)日晚間7點赴台大演講，演講進行大約半小時左右，突然有抗議學生衝進會場，不斷呼喊「院長下令，警察打人」的口號，演講因此被迫中斷，江宜樺被學生包圍在講台前無法離開，現場氣氛相當火爆。

江宜樺今日晚間在台大社科院進行專題演講，講題訂立為：「政治哲學可以改變世界嗎？」演講進行大約半個小時左右，江正專注於分享其從政心路歷程，突然有學生從門口衝進會場，不斷呼喊「院長下令，警察打人」的口號，並直接衝上講台，包圍江宜樺，隨後抗議學生不斷湧入，現場粗估至少有400人，演講被迫中斷。

多名抗議學生自稱是台大學生，並在現場大量發送寫著「院長下令，警察打人，勿忘324！」的文宣，聲稱之所以到現場表達不滿，是因為2014年3月23日的太陽花學運並未獲得政府回應，時任行政院長的江宜樺宣布驅離，甚至造成流血事件。江宜樺的演講在晚間7點開始，突發抗議事件後，晚間8點10分左右離開演講會場。

台大政治系系學會幹部透露，在邀請江返回台大演講之前，也與江多次溝通，希望能談談太陽花學運，而在演講前便已掌握有抗議學生前來，但沒料到抗議人數聚集速度快且大量，當中許多人來自校外，難以防堵，很遺憾發生這樣的事情。

江宜樺在步出會場後，台大政治系主任張佑宗上台對學生講話，表示這場演講本意是單純邀請系友回來演講，邀請江的同時，其實也邀請了現任台中市長林佳龍，原本期望能讓二人進行對談，但林佳龍因個人因素而婉拒，最後才會決定由江宜樺來專題演講，對於演講被迫中斷，活動沒有辦成，非常遺憾。

(旺報 )