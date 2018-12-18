清貧祖孫同窩雙人床 京鼎耶誕送暖助過寒冬

浩浩見到耶誕老公公來訪，興奮地說「他會魔法」。（巫靜婷攝）

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巫靜婷
在苗栗家扶的協助下，浩浩的孝心終於盼來京鼎耶誕老公公送暖，祖孫倆皆感動不已。（巫靜婷攝）

耶誕節即將來臨，每個孩子心中都藏有1位耶誕老公公，從小與祖母相依為命的浩浩也不例外，深知祖母的養育之恩，2周前他在苗栗家扶中心的協助下遞出心願卡，京鼎傳愛社得知他的孝心後，18日決定派出耶誕老公公提早完成他的心願。

苗栗家扶中心指出，家住苗栗縣苑裡鎮，今年11歲的浩浩，其母親在他2歲時離家，從此沒有連絡，父親則因個人素行問題，未盡教養之責，因此浩浩自幼由祖父母照顧，祖父不幸於2017年7月車禍受傷後，健康急遽惡化去世。

浩浩從此與57歲的祖母相依為命，浩浩祖母近年健康狀況逐漸亮起紅燈，無法工作的她，主要經濟來自社福補助，而鄰友提供的蔬菜及學校所剩的營養午餐就成為祖孫倆的晚餐。

浩浩祖母租了四合院其中1間廚房和2間房間，祖孫倆平時就窩在燈光昏暗約4坪大的小房間生活，晚上睡覺則共用1張雙人床。懂事的浩浩說，雖然生活清貧簡約，但能和阿嬤住就覺得很開心，但仍虔心許願，希望家裡能有床墊，這樣阿嬤睡覺就不會太冷了。

京鼎傳愛社聽到了浩浩的心願，深深被其孝心感動，有感冷氣團發威，決定成為浩浩的耶誕老公公，送出1套全新「雙層單人床」，並貼心準備了床墊、床包及枕頭等，還加碼送出有檯燈的書桌椅，鼓勵浩浩勤勉向學。

浩浩興奮地說，耶誕老公公會魔法，送了這麼好的禮物，真的好開心。浩浩祖母亦表示，活到這把年紀，第1次親眼看到耶誕老公公，還送給我們很堅固的雙人床，終於能一覺好眠，真的十分感謝。

京鼎表示，自2016年起集結同仁愛心認養禮物，已連續3年順利送暖給每年約50名苗栗家扶孩童，2周前意外收到浩浩的第51張心願卡，決定完成他的心願，小朋友與京鼎耶誕老公公面對面接觸時充滿驚喜，憑藉這股溫暖，公司將持續幫助更多清貧孩子度過人生的難關。

(中時 )

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