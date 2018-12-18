駐臺北越辦代表拜會 桃、越交流更密切

駐臺北越辦代表拜會市府，讓桃、越交流更密切。（甘嘉雯翻攝）

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駐臺北越辦代表拜會市府，讓桃、越交流更密切。（甘嘉雯翻攝）
駐臺北越辦代表拜會市府，讓桃、越交流更密切。（甘嘉雯翻攝）
駐臺北越辦代表拜會市府，讓桃、越交流更密切。（甘嘉雯翻攝）

駐臺北越南經濟文化辦事處代表阮英勇18日拜會桃園市長鄭文燦，鄭文燦表示，桃園外籍移工中，以越南人口比例最高，配合中央新南向政策，桃、越未來在農業、文化、經濟交流將更加密切。

阮英勇於今年7月就任，今日首度拜訪鄭文燦，他說，市長這次選舉結果獲得高票數，代表桃園市民認同。

鄭文燦表示，桃園是個多元融合的城市，外籍移工中，以越籍人口占最多數，越南（Vietnam）、印尼（Indonesia）、菲律賓（Philippines）、泰國（Thailand）的開頭字母合起來，就是「VIP for Taiwan」，市府會將每位來到桃園的外籍朋友，都當作「VIP」看待，桃園成立「新住民聯合服務中心」要做新住民的後盾。

鄭文燦說，桃園除地理優勢外，在高科技業、製造業產值是全臺第一，更勝新竹科學園區的2.5倍，桃園共計1萬1千家工廠，同時是臺灣最大物流基地，桃園在經濟比重上占比高，期待未來能與越南更多城市交流。

桃園去年與越南同塔省簽署農業合作備忘錄，同塔省官員到桃園觀音參訪，對農業觀光轉型相當感興趣。鄭文燦表示，桃園的農業主要以精緻、科技、有機、休閒農業為輔導推廣重點，桃園地處都會區，農產土地使用面積珍貴，推展精緻農業成效顯著。

鄭文燦說，桃園將配合中央政府推動的新南向政策，除經濟領域外文化交流也會更密切，持續深化臺越關係。桃園觀光工廠多，邀請阮英勇等人日後再來桃園參訪，休閒農場、觀光工廠都是值得推薦；阮英勇說，期待日後到桃園觀光、農業考察。

鄭文燦表示，越籍人口已到第2代，在桃園約有1萬多名越籍國中小學生，現也有許多越南大學生在桃園的大學就讀，未來桃園在越南文化推動將更不遺餘力。

(中時 )

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