慶祝浪漫耶誕 打開Netflix五大夢幻地點馬上Go

2018年12月18日 20:56 中時 潘鈺楨

《內政保鏢》。（Netflix提供）

《聖誕王子：皇家婚禮》。（Netflix提供）

《公主鬧雙包》。（Netflix提供）

耶誕節即將來臨，能前往夢幻國度過節，不管是西班牙、日本或倫敦，身在異地總能體驗與眾不同的氛圍。如果無暇安排出國行程，在家打開Netflix就能立即前往最適合慶祝耶誕節的夢幻級景點。

12月1日首播的《阿爾罕布拉宮的回憶》（Memories of the Alhambra），由朴信惠與玄彬主演，特別前往西班牙與匈牙利取景。本劇故事講述身為投資公司代表的男主人公劉鎮宇來到西班牙的格拉納達出差，因此住進了吉他手女主人公鄭熙珠所經營老舊飯店，就此展開的一連串奇妙事件。散發濃厚歐洲中古世紀氛圍的西班牙格拉那達，至今仍保留著建於13世紀末左右、被列為世界遺產的「阿爾罕布拉宮」。

12月14日首播的韓劇《死之詠贊》（Hymn Of Death），妳可曾去過日本東京度過聖誕節？冬天的東京尤其六本木、中目黑區一帶，每年總有一整片夢幻燈飾照亮街道，吸引數以萬計的人們前往拍照紀念。同時，還有非常多聖誕市集以及點燈儀式，讓整個十二月充滿歡樂與浪漫氣息。

李鍾碩、申惠善主演，由《Doctors》導演朴秀真執導，故事描述韓國第一位女高音尹心悳被選拔爲朝鮮總督府公費留學生，因此前往東京攻讀音樂。在留學生的巡迴公演之際，輾轉認識並愛上天才劇作家金祐鎮，兩人的淒美愛情故事深受廣大觀眾喜愛，更曾多次被改編為電影、舞台劇、音樂劇等作品。

理察麥登和基利霍伊斯主演的英國政治驚悚影集《內政保鏢》（Bodyguard），故事以英國政治社會重鎮倫敦為背景，描述一名女性內政大臣所面對的政治波動，與其男保鏢之間發生的情感糾葛。歐洲最具耶誕氣息的城市就屬倫敦，繁華又保存深厚歷史回憶，無論大笨鐘、西敏寺、白金漢宮，能夠在此一窺傳統英國皇室傳統與現代民主的融合。

發生在森林中的美麗國度「愛多維亞」，影集《聖誕王子：皇家婚禮》為《聖誕王子》（A Christmas Prince）續集。延續第一集的故事，女主角安珀在聖誕佳節期間與理查走向了紅毯的另一端，但她卻開始感到自己不是當皇后的料。與此同時，理查則必須面對關乎王國未來命運的政治危機。

《公主鬧雙包》以夢幻境地「貝爾格萊維亞王國」為背景，敘述化身貝爾格萊維亞王國女公爵，與貼心善良的王子指腹為婚，一同騎著馬散步、馳騁於白雪紛飛的白色森林之中。還可以乘著雪橇，在雪地上盡情嬉戲歡笑。

(中時 )