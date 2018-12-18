中正大學第3度辦全大運 找來球后戴資穎代言

2018年12月18日 22:21 中時 張亦惠

中正運動代表隊同學上台和戴資穎互動，共同完成象徵團結的「108全大運」紀念牌。（張亦惠攝）

中正大學將於明年4、5月舉辦全台體育盛事「108年全國大專校院運動會」，18日舉行首場記者會，其中全大運吉祥物「阿里」、「阿桃」亮麗登場，世界球后戴資穎也現身擔任代言人，宣布108全大運正式啟動。

記者會由中正大學校長馮展華、體育署學校體育組組長王漢忠、大專體總副會長黃泰源，一同揭曉大會LOGO和由全體師生票選出的精神標語「實現夢想在中正，創新佳績全大運」，期盼選手在賽會期間再創佳績。

中正大學位於嘉義縣民雄鄉，是洪雅平埔族「打貓社」所在， 108全大運營運長林晉榮指出，為連結地方特色，吉祥物從民雄鄉舊稱「打貓」衍生，以貓為形象，並分別取嘉義著名地標「阿里山」及古地名「桃城」命名，以表示中正大學飲水思源、回饋鄉里的用心。

校長馮展華表示，中正大學曾在1997、2005年承辦兩屆全大運，2019年第三度主辦全大運，適逢建校30週年，格外受到校方重視，傾全力要辦到最好。

這次中正大學特別邀請世界球后戴資穎擔任代言人，也推出「贊助中正全大運‧支持小戴拚奧運」的小額募款活動，戴資穎說，體育這條路很艱辛，說起來簡單，做起來卻很難，勉勵選手「永不放棄」，並表示，自己接下來會專注訓練，爭取2020奧運出賽資格。

(中時 )