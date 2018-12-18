富宇社區喜迎耶誕 住戶手作幸福耶誕樹

2018年12月18日 21:35 中時 盧金足

富宇建設今年打造社區耶誕季，聯合台中及新竹社區舉辦耶誕活動，社區住戶大人與小朋友一起期待歡慶耶誕盛會。（盧金足攝）

耶誕節是冬季溫暖又浪漫的節日，富宇建設今年聯合台中、新竹社區，舉辦「種一棵耶誕樹」、「耶誕雪寶黏土班」與「麋鹿積木班」等活動，其中特色獨具的「種一棵耶誕樹」插花課程，以美國進口諾貝松與高山綜合杉類插出樹形，加上肉桂、棉花、松果、乾燥橘片、乾燥莓果、耶誕球等裝飾，完成的作品自然乾燥，以手作的溫度喜迎耶誕。

富宇建設今年打造社區耶誕季，聯合台中及新竹社區舉辦耶誕活動，與住戶分享如何製作居家布置小物，更讓社區中庭搖身化為多彩的耶誕花園，社區住戶大人與小朋友一起歡慶充滿感恩與期待的耶誕盛會。

富宇建設協理周燕槿說，「種一棵耶誕樹」的底座來自新鮮原木，而樹體採用真實的植物，不僅散發芬多精、還有天然植物的香氣，即使樹體比例的掌握稍具難度，卻能享受創意的樂趣，住戶在親手「栽種」耶誕樹的同時，也種下來年的幸福祈願。

為營造耶誕氣氛，富宇新竹「雙學苑」與「雲悅」社區，和台中「世界之匯」、「大雅」、「花園流域」等耶誕佈置與燈飾也在日前陸續點亮，新竹「雙學苑」獨特的黑色耶誕樹，正是國外最新流行，搭配室內裝潢風格同時兼具質感與華麗。

此外，位在台中市的「花園流域」社區，外圍行道樹皆裝飾樹型燈，花圃更有七彩球燈閃爍，愈夜愈美麗。

為讓藝術走入生活、參與生活，周燕槿表示，富宇新竹「權峰」及台中「帝國之心」店面空間規畫動態活動及靜態展覽，明年將與大提琴家張正傑合作，推出親子音樂會等精彩活動，為住戶帶來精采多元的居住體驗。

(中時 )