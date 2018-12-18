男足選帥》帶出三獅新星 「神奇助教」回台爭主帥

2018年12月18日 21:28 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

有人說在2006世足賽，地主德國隊的臉是主帥「金色轟炸機」克林斯曼（Jürgen Klinsmann），腦袋卻是助理教練勒夫（Joachim Löw）。而中華男足過去一年締造隊史最高世界排名，英籍教頭蓋瑞懷特（Gary White）固然風光無限，但球員們都知道，助理教練蘭卡斯特（Louis Lancaster）其實居功厥偉。

球員肯定他、相信他，更重要的是，蘭卡斯特也喜歡台灣，希望讓自己的執教生涯在寶島更上層樓，於18日晚間飛抵台灣，準備一早出席中華足協的選訓委員會，爭取總教練一職。

「Gary離開香港了嗎？哇！」蘭卡斯特上周聽到懷特辭去香港國家隊教頭一職時，相當驚訝，但也轉而強調說：「像我的目標就很簡單，我想爭取中華隊的總教練。」

蘭卡斯特在青訓帶過的英格蘭18歲小將桑喬，今年在德甲多特蒙德大放異彩，兩人現在仍保持規律聯絡。（路透）

蘭卡斯特現年37歲，32歲就取得歐足聯S級職業教練證，待過英超球隊兵工廠、賓福特、樸資茅斯與沃特福的青年隊，特別是在沃特福帶出得意門生桑喬（Jadon Sancho），以18歲之齡在本季德甲貢獻5進球6助攻，調教球員的功力可見一斑。擔任懷特助教期間，蘭卡斯特的情蒐、分析也都扮演關鍵核心角色。

中華男足隊長陳柏良表示，雖然自己的身分是球員，對總教練人選不方便置喙，但過去的確與蘭卡斯特合作愉快，「他帶過國家隊，他懂台灣足球的環境，球員也認可他的訓練，這是他的優勢。」另一位旅外國腳溫智豪也說蘭卡斯特很棒，「一起共事過，他懂我們這批球員！」

蘭卡斯特表示，他很希望把自己調教年輕球員的經驗帶給台灣，同時帶領中華男足更上層樓，「下屆世足資格賽，對中華隊很重要，如果我們能打入第3輪，也就是亞洲的前12強，並且晉級亞洲盃，就會是很大的突破，我覺得台灣有這個潛力！」

(中時電子報)