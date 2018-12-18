經典重現 捍衛戰士2會出現F-14雄貓戰機

2018年12月18日 21:45 中時電子報 江飛宇

湯姆克魯斯(Tom Cruise)在今年5月的個人推特中，貼出了第一張「捍衛戰士2」(Top Gun2)的海報，並且留言「(拍攝)第一天」，海報中是他自己的後背與遠處的F/A-18E超級大黃蜂戰機。然而最新的情報顯示，經典的 F-14雄貓戰機可能仍然會出現在這部新作品中，劇組人員從航空博物館借來了美國少數仍留存的F-14當作電影道具，這也合乎情理，畢竟F-14雖然退役多年，但是仍然最受歡迎的戰鬥機。

任務與目的(task and purpose)報導，F-14戰機在2006年已從美國海軍全面退役，目前僅剩伊朗空軍還在操作，原本影迷們對於F-14能否在捍衛戰士2登場並不抱著希望，但是南加州太浩湖的電影拍攝地點傳來好消息，當地新聞網站「South Tahoe Now」週二報導，加州公路巡邏隊正在護送一輛裝載F-14的廣體卡車到達拍攝地，這架F-14是從加州航空博物館借調的。

Hollywood pipeline捕捉到的拍片現場，湯姆克魯斯與邁爾斯泰勒都穿著飛行裝，。(圖/Hollywood pipeline YOU TUBE)

Hollywood pipeline的照片顯示，F-14戰機成為捍衛戰士2的拍片道具。(圖/Hollywood pipeline Youtube)

「好萊塢線索」(Hollywood pipe line)發布了一系列與捍衛戰士2有關的拍攝照片，其中有克魯斯和邁爾斯泰勒(Miles Teller)的照片，泰勒將會將扮演雷達官「呆頭鵝(Goose)」的兒子。特別有意思的是，泰勒的扮相還蓄著小鬍子，整體外型相當類似呆頭鵝，說不定會有一些回憶過往的情節，特別是我們已經確定F-14雄貓戰機也會登場，在這組照片中，也看到克魯斯攀爬在F-14機艙旁邊。

就目前收集到的照片猜測，湯姆克魯斯飾演的「獨行俠」似乎有一段地面上的冒險，他穿著飛行裝穿過白雪皚皚的森林，後方似乎有舊蘇聯戰車在追補。另外他也會駕駛F/A-18戰機，在中國湖拍攝場地，專為電影準備的F/A-18 戰機的駕駛艙外寫著「獨行俠」，而且這架飛機已多次飛越中國湖除近的空戰演練場，也就是俗稱「星際大戰峽谷」的彩虹谷。

捍衛戰士2的預計上映時間是2020年4月。

(中時電子報)