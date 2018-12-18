「史上最帥皇帝」北漂後肥一圈... 神解析港劇崩壞原因

2018年12月18日 21:34 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

曾在陸劇《美人心計》與林心如演出對手戲的男主角陳鍵鋒，當時飾演漢文帝被評為「史上最帥皇帝」，沒想到近年作品減少的他再出現，整個腫一圈，先前合體「少年四大名捕」就被評大走鐘，近日接受媒體專訪，除了皮膚不如從前緊繃外，更認為港劇現在會如此消沉，整個世代都要負責，不光是電視台。

陳鍵鋒（右）合體「少年四大名捕」，另外三人依舊帥氣，但他卻腫到認不出來。（圖／翻攝自微博）

陳鍵鋒在港劇黃金時期曾和「林峯、黄宗澤、吳卓羲、馬國明、黎諾懿」並稱奧運六星是當時力捧的六大小生。在2011年轉戰大陸後演出《美人心計》中癡情的代王劉恆（漢文帝），深深吸引觀眾，更被譽為「史上最帥皇帝」，2014年的古裝神話劇《封神英雄榜》播出後，不但收視率創下全國第一，也成為史上最年輕帥氣的姜子牙。

「少年四大名捕」左起馬國明、陳鍵鋒、吳卓羲、林峯。（圖／翻攝自微博）

不過「史上最帥皇帝」的神話也在近期破滅，隨著霍建華演出《如懿傳》乾隆帝後，陳鍵鋒合照「少年四大名捕」卻整個人擁腫到認不出來，和另外三位依舊帥氣的小生比起來更慘不忍睹。

陳鍵鋒過去飾演漢文帝時曾被譽為「史上最帥皇帝」。（圖／翻攝自微博）

在TVB時期也是帥氣小生。（圖／翻攝自微博）

近日接受香港《蘋果》專訪，被問到近幾年港劇低迷問題，他認為不光是電視台有問題，而是整個世代出了問題，電視台就算出問題，也能靠演員，導演也能控制演員演出與品質，燈光、攝影可能也出現世代斷層，更批評就算電視台願意付出大筆資金來拍戲，但卻虎頭蛇尾馬虎了事，最後選擇後製來處理補足拍攝時不足的部分，很多事情是雙向的。他也表示，現在的新演員們不一定願意聽前輩講話，不是想帶就能帶，種種原因都可能是近幾年港劇崩壞的原因。

(中時電子報)