張天志不輸葉問當「地表最勁」張晉：我不是來當英雄

2018年12月18日 21:39 中時 徐桐炘

一手打造《葉問》系列的金牌監製黃百鳴，此次聯手甄子丹及袁和平拍出《葉問外傳：張天志》，在香港首映會上，黃百鳴表示張天志一角在《葉問3》中很有性格，有血有肉，相較於「葉師父」的君子性情，張天志似乎更貼近一般人，「就算在《葉問3》他輸給葉問，都很值得再發展他的故事，有失敗才會成功。」繼甄子丹以《葉問》系列成為觀眾心目中的「宇宙最強」後，黃百鳴封張晉為「地上最勁」！

張晉也自評張天志的詠春與葉問的風格有很大的區別，所以不怕觀眾較，「張天志個性的關係，他的詠春比較狠，目標是一招要打倒對方，出手不留情。」但到《葉問外傳》中，他經歷了失敗，只想過著普通人的生活，反而更體會到「武行正道」的道理，更不自視為英雄，如同電影中張天志的金句「我不是來當英雄的，我是來教訓你的」，讓自身的詠春拳更提高了層次，也獲得更多認同。

張晉在《葉問外傳：張天志》接連對戰當今世界級高手，甚至打到銀河系的戴夫巴帝斯塔，他笑說：「不同對手會有不同的風格，楊紫瓊的刀真的很快，在我耳邊都會有唰唰唰的聲響，而且直接貼著我的頭削過來，次次對招都很驚險。東尼嘉就是快速兇狠，和巴帝斯塔就是力量與技術的對戰。」該片26日在台上映。

(中時 )