金融弊案吹哨者發起「超跑條款」 索賠訂上限

孝子開貨車幫媽媽送貨，因為恍神而連撞4輛超跑。（圖／中時資料照）

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中時電子報
張晉源說，有錢開超貴的車不該成為其他人的恐懼，否則台灣會變成有錢橫衝直撞，沒錢滾到旁邊去的鬼地方！（圖／翻攝張晉源臉書）

孝子開貨車幫媽媽送貨，因為恍神而連撞4輛超跑，驚人修車費，讓這一家人陷入愁雲慘霧，台灣路邊超跑不少，不小心刮到要賠，都是很大的負擔，有人發起制定超跑條款，訂定非故意碰撞汽車的賠償上限，以免台灣日後淪為「沒錢滾到旁邊去的鬼地方」！

前立委蔡正元在臉書上轉PO友人文章指出，台灣貧富不均已到了不像話的地步，有錢人的超跑好幾輛，窮人只能騎舊機車，機車騎士不小心撞到超跑，不只破產而已，還會活不下去，「這是什麼鳥社會」！他要無限期支持快修法，「凡是非故意撞損超跑 賠償金額要設定上限」

其實這項活動是永豐金案的吹哨者張晉源在臉書發起的「超跑條款」活動，他說，「貧富差距變大，天價超跑變多，一般人不小心擦撞到了不止賠不起生活還會陷入困境，看到名車就要讓他三公尺。有錢開超貴的車不該成為其他人的恐懼。否則台灣會變成有錢橫衝直撞，沒錢滾到旁邊去的鬼地方！」

網友幾乎一面倒支持，「有本事開超跑，不要為難甘苦人」、「你有錢買超跑，就應該自負超額保險費用，不然開出門，誰碰到誰都要讓你，馬路你家開的嗎？」、「台灣路這麼小 開這麼貴的車做什麼」，不過，也有網友問「如何界定故意還是非故意？」

(中時電子報)

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