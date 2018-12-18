陸批日新《防衛計劃大綱》 指其煽動「中國威脅」

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據日本NHK電視台網站18日報導，針對日本政府召開內閣會議敲定新版《防衛計劃大綱》一事，大陸與南韓外交當局都立即做出了回應。陸方批評新《防衛計劃大綱》煽動所謂「中國威脅」，日方這種做法不利於陸日關係改善發展。

日本新《防衛計劃大綱》中分析大陸的軍事動向指，大陸強化欠缺透明度的軍力，重視在新領域確保優勢，試圖挑戰全球秩序，試圖改變現狀，在東海，南海的軍事據點化動作頻頻，也擴大在太平洋及日本海的活動，對亞太地區及國際社會的安保都是隱憂，因此應密切加以關注，也強烈期待大陸能負起協調性、積極性的責任。

大陸外交部發言人華春瑩18日在例行記者會上批評稱，「日方對中方正常國防建設和軍事活動進行不實指責，煽動所謂中國威脅。日方這種做法不利於中日關係改善發展。中方對此表示強烈不滿和反對，已向日方提出嚴正交涉」。她從而透露，陸方已就此事向日方提出抗議。

另外，華春瑩還就日本計劃將護衛艦改裝為事實上的航空母艦一事表示，「出於歷史的原因，日本在軍事安全領域的動向一直受到亞洲鄰國和國際社會的高度關注。我們敦促日方堅持專守防衛的政策承諾，在軍事安全領域慎重行事」。

另外，南韓外交部發言人魯圭德在記者會上說，「日本安全防衛政策應遵從和平憲法的理念，致力於地區和平與穩定，同時必須保持透明度」。他表示了希望日方遵守和平憲法的看法，但沒有提及日本計劃將大型護衛艦改裝為事實上的航母一事。

日本內閣官房長官菅義偉18日在記者會上表示：「這次修改防衛大綱，是根據嚴峻的安全保障環境，而向國民和國際社會顯示為了保衛國民真正需要的防衛力量的應有狀態，以及將成為未來數十年基礎的防衛力量的應有狀態，具有非常重大的意義。為了獲得國民的理解，政府將透過在國會的討論等形式，進行耐心細緻的說明。」

此外，有記者表示：「有意見指出將出雲號護衛艦事實上升級為航母是違反憲法行為。」對此，菅義偉回答說：「這次的措施是為了加強我國在太平洋一側等區域的國家防空體制，並在戰鬥機發生緊急事態時確保飛行員的安全，我們認為這並沒有超出憲法允許的最小必要限度的實力範圍。」

(中時 )

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