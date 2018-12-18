獨／《樂獄》3度延檔 正式脫離賀歲片戰線

2018年12月18日 21:37 中時 李承陽

林哲熹在片中扮演一方頭頭。(取自臉書)

由孫啟明執導、紀言愷（JR）、林哲熹兩位性格男星主演的電影《樂獄》，傳3度延檔，電影去年10月就舉辦殺青記者會，從最早定檔在今年3月的青年節上映，想搭一波熱血潮，後延至9月暑假尾端，之後又延到過年檔期明年1月19日，昨（18日）確定再延檔，正式脫離賀歲片行列。

對於檔期一直延後，JR透過經紀人表示：「平常心，也不是第一次了。」因為自己連初剪版本都還沒看過，難免期待落空，現在能夠看到電影最多的部分，就只有從他同名電影單曲《樂獄》4分鐘的MV；而林哲熹知道延檔，僅驚訝回：「啊！」1字。

據悉延檔是因為原本要後製加配樂，但該片的音樂製作人之一，事前已接下另一個工作，無法配合檔期，為遷就他只好再往後延，不過另有一說是電影將搶攻大陸市場，因劇情提及犯人、監獄，大陸報審批未過，需要花時間協調，為求兩岸同步上映，只得忍痛放棄年節檔期。

在電影圈延檔一事不算新鮮，甚至多的是全片製作完成還無法上映，中間原因各有不同，今年《有五個姊姊的我就注定要單身了啊！》從主角蔡凡熙入伍延檔到他退伍，還趕上一波宣傳後上映；《閨蜜2》則是延了半年；但最經典的是由黃曉明、王力宏、章子怡、張震主演的《無問西東》，整整等了6年才登上大陸院線，今年中才透過兩岸影展在台上映，6年間4位主演都已結婚生子。

(中時 )