Ella拍片放閃被偷攝！自曝床上「很容易快樂」

李沛旭（下）死命撐著背上心情超嗨的Ella。張軒睿、王彩樺、羅時豐和曾菀婷在後方加油打氣。（粘耿豪攝）

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中時

電影《大三元》18日舉行定檔記者會，Ella、張軒睿、嚴正嵐、李沛旭、羅時豐和澎恰恰等20多人齊聚一堂，全場大玩遊戲、歡樂唱跳，最後連拍照都用數來寶完成，但男主角張軒睿跳舞和數節奏皆被吐槽：「還是專心演戲好了！」李沛旭則感嘆拍片時胖了點，海報上的臉太圓，近日為比賽減脂成果頗佳，今一口氣把Ella和曾菀婷等人扛在肩上，Ella笑說：「他之前是馬東石，現在瘦回韓國歐爸了！」

才說老公「腦海結紮」 Ella爆懷二胎！

羅時豐爆料Ella在片場毫沒偶像包袱：「吃完飯都直接在我面前剃牙。」王彩樺大讚Ella雖貴為女子天團成員但毫無架子，「現場很照顧大家，沒有看過女主角這麼體貼細心。」她還目擊Ella在片場和老公「解孵」超恩愛，連續5天夜戲，中秋節都得趕拍殺青，但Ella仍忙裡偷閒，依偎在解孵身旁賞月，讓她不禁想再「催生」這對恩愛夫妻。

不過Ella表示因老公曾和她「討論」，發現勁寶出生後，Ella多把重心和注意力放在兒子身上，老公擔心又生兒來爭寵。但說不定生女兒？她搞笑回：「可是我太容易『快樂』了啊！」因Ella之前說過生子秘方是在進行床第之事時讓女方先「快樂」，現在只好請老公避孕。

在旁育有3子的羅時豐立刻被關注，他跟著附和：「因為我都很有禮貌...。」王彩樺則有2女，她搞笑解釋：「剛好排卵期老公都感冒，不管狀況如何一定要著床！」引起一陣爆笑。該片明年2月1日上映。

(中時 )

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