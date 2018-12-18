立委補選白綠真假分手？新科議員挖挖挖 網友喊讚

2018年12月18日 21:42 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

台北市觀傳局長陳思宇上週登記參選台北市士林大同區立委補選後，爭議話題不斷。陳思宇先轟對手是「連勝文們」，忘了自己也是「政二代」，炮火反傷自己，並引發對手們續挖陳思宇相關問題。陳思宇的財產申報單及家族投資已遭瞄準掀底。準台北市議員游淑慧在臉書發文指出，陽信銀行董事會改選帶出不只「政二代」、還有「富二代」糾纏難解，陳思宇身世果然神秘又顯赫！

游淑慧對北市立委補選，陳思宇代表「柯家軍」內幕極感興趣，尤其再提「白綠真假分手？立委補選陽信一家親？是巧合還是緣份？」引起讀者關注。因為，民進黨推出的何志偉，他生父是建設公司老闆，也是士林北投大家族，過世之後，媽媽薛凌改嫁陳勝宏，陳勝宏不僅現在是民進黨中常委，曾任北市議員、立委，亦曾是陽信銀行董事長。

游淑慧指出，陽信銀行今年6月4日董事會改選，增加了一名獨立董事叫「陳建揚」，剛剛好陳建銘的弟弟、陳思宇的叔叔也叫「陳建揚」。不知道是否同一人？若再去看陳建銘的財產申報，其實也擁有不少陽信股票⋯

游淑慧質問這些人與事「是巧合？是意外？是同名不同人？還是因財相聚、因權分手？」。

游淑慧爆料發現「今年的立委補選，意外多了許多有趣的插曲」。而網友則大讚「你這挖新聞的能力太強」、「國民黨議員總算有點戰力了」、「厲害看出來問題在那了」。

(中時電子報)

游淑慧揭露陽信銀行董事會改選資料。(圖/擷自游淑慧臉書)